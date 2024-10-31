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31 октября 2024, 13:38 Читати українською

Apple представила свои самые мощные ноутбуки MacBook Pro на M4

Компания Apple представила обновленные ноутбуки MacBook Pro, работающие на новой линейке процессоров M4 — M4, M4 Pro и M4 Max, обеспечивающие более высокую производительность и поддержку Apple Intelligence. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания Apple представила обновленные ноутбуки MacBook Pro, работающие на новой линейке процессоров M4 — M4, M4 Pro и M4 Max, обеспечивающие более высокую производительность и поддержку Apple Intelligence.
Фото: Apple

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Семейство процессоров M4 создано по 3-нанометровой технологии второго поколения. Они не только мощнее, но и энергоэффективнее, что позволяет работать на одной зарядке до 24 часов во время воспроизведения видео.

MacBook Pro с M4

MacBook Pro доступен в 14- и 16-дюймовых версиях, причем 14-дюймовые ноутбуки с базовым чипом M4 стоят от $1 599. Они оснащены тремя портами Thunderbolt 4 и имеют 16 ГБ более быстрой унифицированной памяти с поддержкой до 3 дисплей Liquid Retina XDR с яркостью до 1000 нит для контента SDR и улучшенную камеру Center Stage. Пропускная способность памяти составляет 120 ГБ/сек.

Отмечается, что с M4 MacBook Pro работает до 1,8 раза быстрее, чем 13-дюймовый MacBook Pro с M1, для таких задач, как редактирование гигапиксельных фотографий, а также более сложные рабочие нагрузки, например рендеринг сложных сцен в Blender, выполняются до 3,4 раза быстрее.

MacBook Pro с M4 Pro

Apple M4 Pro предлагается в конфигурациях с 12 или 14 процессорными ядрами и 16 или 20 графическими ядрами соответственно, которые вдвое мощнее M4.

Отмечается, что новый MacBook Pro с M4 Pro почти в 3 раза быстрее моделей с M1 Pro. Благодаря M4 Pro, новый MacBook Pro получает колоссальное увеличение пропускной способности памяти на 75% по сравнению с предыдущим поколением.

MacBook Pro с M4 Max

Новый M4 Max предлагает 14 или 16 вычислительных ядер, которые дополнены соответственно 32- или 40-ядерными графическими ускорителями. Во всех случаях чип оснащен 16-ядерным нейронным двигателем.

В Apple заявляют, что благодаря M4 Max MacBook Pro обеспечивает в 3,5 раза большую производительность, чем M1 Max, справляясь с тяжелыми нагрузками, такими как визуальные эффекты, 3D-анимация и озвучивание фильмов. Он также поддерживает до 128 ГБ унифицированной памяти.

Характеристики

Новинки предлагают до 128 ГБ оперативной памяти и SSD объемом от 512 ГБ до 8 ТБ.

Помимо улучшения чипов и оперативной памяти, 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с процессорами M4 Pro и M4 Max стали первыми ноутбуками Apple с портами Thunderbolt 5.

Также они снабжены слотом для карты SD, HDMI-выходом и MagSafe. Все три MacBook Pro оснащены новыми 12-мегапиксельными веб-камерами с расширенным углом обзора и функцией съемки рабочего стола.

Также каждая новинка в качестве опций предлагает новый дисплей Liquid Retina XDR с нанотекстурным покрытием, способный обеспечить яркость до 1000 кд/м2 при отображении обычного контента и до 1600 кд/м2 в HDR.

Разрешение экрана составляет 3456×2234 пикселей для 16,2-дюймовой модели и 3024×1964 пикселей для 14,2-дюймового ноутбука.

Apple Intelligence

Apple Intelligence позволяет улучшать тексты, переписывать и редактировать их прямо в macOS. Также интеграция с ChatGPT делает доступ к мощным моделям OpenAI легким и удобным.

macOS Sequoia, сопровождающий новую линейку, добавляет функциональные обновления для Safari, новый режим работы с окнами и улучшенную интеграцию с iPhone.

Цены и старт продаж

Базовый 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M4 (уже с 16 ГБ памяти) все еще стартует от $1599.

Как и предыдущие модели, ноутбуки MacBook Pro с M4 Pro будут стоить от $1999 за 14-дюймовый вариант. 16-дюймовый снова начинается с $2499, но он в базе получил 24 ГБ оперативной памяти вместо предыдущих 18 ГБ у MacBook Pro с M3 Pro.

MacBook Pro с процессором M4 Max стоит от $3199 за 14-дюймовый вариант, 16-дюймовый — стартует с $3499.

Продажи обновленных MacBook Pro начинаются 8 ноября.

MacBook Air

MacBook Air не обновлялись, но теперь компания Apple будет продавать базовые модели на M2 и M3 с 16 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ, как было раньше. При этом цена не будет увеличиваться. Раньше версии с 16 ГБ нужно было доплатить $200.

Напомним

«Минфин» писал, что Apple выпустила Mac mini в новом дизайне.

Ранее Apple представила iMac с процессором M4 и поддержкой Apple Intelligence.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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