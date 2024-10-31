Экономика США выросла на 2,8%

Экономика США в третьем квартале 2024 года увеличилась на 2,8% в пересчете на годовые темпы. Об этом говорится в отчете министерства торговли страны.

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Как изменился ВВП США

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%, согласно данным Trading Economics. Во втором квартале ВВП США вырос на 3% в пересчете на годовые темпы.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в июле-сентябре увеличились на 3,7% (+2,8% в предыдущем квартале). В том числе, траты на товары повысились на 6%, на услуги — на 2,6%.

Рост госрасходов ускорился до 5% с 3,1% в апреле-июне.

Повышение инвестиций в основные активы в третьем квартале замедлилось до 1,3% с 2,3% во втором квартале, в том числе, инвестиции в жилую недвижимость упали на 5,1% (-2,8% во втором квартале).

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Темпы роста экспорта ускорились до 8,9% с 1%, импорта — до 11,2% с 7,6%.

Индекс потребительских цен PCE в третьем квартале увеличился на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев — минимально со второго квартала 2020 года. Во втором квартале этот показатель увеличился на 2,5%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в июле-сентябре вырос на 2,2% (2,8% в предыдущем квартале). Он, однако, превысил консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 2,1%.

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Представленная Минторгом в среду информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за третий квартал запланирована на 27 ноября.