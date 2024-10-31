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31 октября 2024, 9:10 Читати українською

Raiffeisen Bank International не готов уйти из россии без какой-либо компенсации

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) не готов уйти из россии без какой-либо компенсации. Об этом заявил глава RBI Йоханн Штробль во время звонка с аналитиками, пишет Reuters.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) не готов уйти из россии без какой-либо компенсации.

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Что известно

Агентство пояснило, что он имел в виду обещание австрийского банка отделить российский бизнес, обеспечивающий платежный канал для сотен местных компаний.

Предыстория

В апреле ЕЦБ предписал RBI ускорить сокращение российского бизнеса, который ведет Райффайзенбанк. Тогда ЕЦБ потребовал сжатия кредитного портфеля российского Райффайзенбанка на 65% к 2026 году по сравнению с III кварталом 2023 года.

Аналогичное сокращение, по мнению регулятора, должно произойти и в части международных платежей. Райффайзенбанк в июне сообщил, что вынужден снизить объемы кредитования из-за предписания ЕЦБ в адрес RBI.

Читайте: Чистая прибыль Raiffeisen Bank International в россии за III квартал выросла на 7,9%

Ранее, в марте 2023-го, RBI заявила, что продаст свой российский бизнес или выведет Райффайзенбанк из периметра группы, а также сократит деловую активность в стране. В мае того же года RBI заявила, что приостановила действие всех счетов банков-корреспондентов из страны, за исключением своей российской «дочки».

В отчетности банковской группы за второй квартал и первое полугодие 2024-го говорилось, что RBI продолжает работать над продажей или выделением российского Райффайзенбанка, но не может сказать, когда этот процесс будет завершен. В апреле два источника Reuters сообщили, что ЕЦБ также потребовал от итальянского UniCredit сократить бизнес в россии. Агентство писало о требованиях, аналогичных тем, о которых ранее предупреждал RBI.

Читайте: россия блокирует выход из страны Raiffeisen и UniCredit — Bloomberg

Bloomberg 17 октября узнал, что у UniCredit и Raiffeisen Bank практически не осталось надежды продать свои российские активы.

По словам источников агентства, российское правительство дало понять, что будет блокировать любые попытки продать местные подразделения банков покупателям, которые могут попасть под санкции. Это фактически исключает любого потенциального покупателя из россии. При этом в связи с противодействием правительств западных стран участие в сделке зарубежных игроков практически исключено.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bovn
bovn
31 октября 2024, 9:23
#
Raiffeisen Bank спокойно работает на россии, при этом наши люди продолжают быть его клиентами 🤮 Ни чести, ни совести, ни здравого смысла! Эта контора давно у нас должна закрытся.
+
0
potator
potator
31 октября 2024, 9:49
#
Проблемы жертвы это проблемами только жертвы
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