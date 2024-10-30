Чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) в третьем квартале составила 409 млн евро, что на 7,9% больше, чем кварталом ранее и на 20,6% больше аналогичного периода прошлого года. Это следует из отчетности международной финансовой группы, опубликованной на ее сайте.
Чистая прибыль Raiffeisen Bank International в россии за III квартал выросла на 7,9%
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Доходы банка
Чистые процентные доходы в третьем квартале достигли 411 млн евро (+8,9% квартал к кварталу к/к; +12,4% год к году, г/г), а чистые комиссионные доходы — сократились на 12,2% до 193 млн евро (-35,7% г/г). Операционные доходы от российского бизнеса RBI в июле-октябре увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 5,2%, составив 629 млн евро, но сократились год к году (-13,5%).
В отчете отдельно сказано, что публикация прогноза по прибыли и убыткам группы на 2024 год, включающего россию и беларусь, «приостановлен в связи с ускоренным сокращением бизнеса в россии».
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В третьем квартале, согласно отчетности, активы Райффайзенбанка сократились по сравнению со вторым кварталом 2024 года на 18,7% — с 22,4 млрд евро до 18,2 млрд евро (-18,2% г/г). Кредитный портфель сократился на 23,3% к/к, до 4,5 млрд евро (и на 28,9% г/г). Средства клиентов на конец сентября составили почти 11 млрд евро (-24,6% к/к; — 30,7% г/г).
Напомним
В начале июня Райффайзенбанк сообщил, что вынужден был снизить темпы кредитования в россии, чтобы группа смогла выполнить предписание ЕЦБ о сокращении кредитного портфеля в рф на 65% к 2026 году.
В октябрьском отчете подразделения S&P говорилось, что RBI пытался продать 60-процентную долю в своем российском подразделении, но российский суд по иску компании «Расперия», ранее связанной с Олегом Дерипаской, наложил запрет на передачу акций дочернего банка, фактически заблокировав потенциальную продажу.
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В сентябре агентство S&P заявило, что после решения суда для RBI остаются повышенными репутационные, санкционные и регуляторные риски, но отметило, что ожидает, что австрийский банк в конечном итоге выйдет из своего российского бизнеса.
Комментарии - 2
Талеб може бути в захваті від такої адаптивності та антикрихкості :)