Чистая прибыль Raiffeisen Bank International в россии за III квартал выросла на 7,9%

Чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) в третьем квартале составила 409 млн евро , что на 7,9% больше, чем кварталом ранее и на 20,6% больше аналогичного периода прошлого года. Это следует из отчетности международной финансовой группы, опубликованной на ее сайте.

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Доходы банка

Чистые процентные доходы в третьем квартале достигли 411 млн евро (+8,9% квартал к кварталу к/к; +12,4% год к году, г/г), а чистые комиссионные доходы — сократились на 12,2% до 193 млн евро (-35,7% г/г). Операционные доходы от российского бизнеса RBI в июле-октябре увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 5,2%, составив 629 млн евро, но сократились год к году (-13,5%).

В отчете отдельно сказано, что публикация прогноза по прибыли и убыткам группы на 2024 год, включающего россию и беларусь, «приостановлен в связи с ускоренным сокращением бизнеса в россии».

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