Покупки золота мировыми центробанками сократились почти на половину

Чистые покупки золота мировыми центральными банками существенно замедлились в третьем квартале 2024 года: по данным Всемирного совета по золоту, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы покупок сократились на 49%, а по сравнению с предыдущим кварталом текущего года — на 8%. Всего в июле-сентябре мировые ЦБ приобрели 186 тонн драгоценного металла, говорится в отчете WGC.

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Интерес банков к золоту

По данным организации, интерес к золоту у центробанков снизился из-за резкого роста цен на металл, начавшегося еще в марте.

«Рост цен на золото с марта действительно ограничил некоторые покупки, а также побудил некоторые центробанки продавать золото», — говорится в отчете.

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Кто увеличил запас

Ряд центральных банков продолжили стратегически увеличивать свои запасы металла. Самым активным покупателем стал Национальный банк Польши, добавивший 42 тонны к своим золотым резервам.

По данным WGC, страна намерена довести долю золота в резервах с нынешних 16% до 20%. Центральный банк Венгрии также значительно увеличил свои запасы — до 110 тонн с 94 тонн в сентябре. Организация отмечает, что это стало первой крупной покупкой страны с марта 2021 года. Также закупки золота увеличила Индия (+13 тонн) и Азербайджан (+12 тонн). Три центральных банка сообщили о снижении резервов на тонну и более.

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«На основании данных с начала года покупки золота центральными банками остаются сильными, что в основном обусловлено рекордными показателями начала года. Однако, как ожидается, общий объем покупок в 2024 году окажется ниже уровней предыдущих двух лет», — говорится в отчете WGC.

Также в отчете отмечается, что в третьем квартале 2024 года прекратился почти девятимесячный период оттока золота из глобальных фондов, обеспеченных физическим золотом (ETF).

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В июле-сентябре фонды приобрели 95 тонн золота, причем приток был зафиксирован во всех регионах мира. «В третьем квартале впервые с начала 2022 года был зафиксирован положительный результат, тогда как год назад в этот же период наблюдался значительный отток (-139 тонн)», — говорится в отчете.