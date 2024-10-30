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30 октября 2024, 10:00 Читати українською

Цена золота впервые в истории превысила $2800 за унцию. Мировой спрос побил рекорд — выше $100 млрд

Цена золота впервые в истории превысила 2800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. К 09:22 его стоимость повышалась на 0,24%, до 2797,70 доллара, а немногим ранее росла максимально до 2801,70. Об этом пишет Bloomberg.

Цена золота впервые в истории превысила 2800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
Фото: depositphotos

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Спрос на золото

Как отмечает Bloomberg, драгоценный металл вырос более чем на треть в этом году, чему способствовали покупки центральными банками и спрос на активы-убежища из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Жесткая президентская гонка в США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом также находится в центре внимания инвесторов, а неопределенность относительно результата поддерживает спрос на активы-убежища.

По данным Bloomberg

«Позиционирование на рынке повышается перед выборами, но также в ожидании дальнейшего снижения ставок ФРС и более широкой рыночной и геополитической неопределенности, — сказала аналитик Standard Chartered Plc Суки Купер в своей заметке. — В сценарии победы Трампа рынки сосредоточены на последствиях более широких тарифов, а также на инфляционном давлении в результате таких тарифов».

Читайте: Золото вернулось в зону рекордов перед отчетами из США

Мировой спрос на золото вырос примерно на 5% в третьем квартале, установив рекорд за этот период и впервые подняв потребление выше 100 миллиардов долларов, согласно Всемирному золотому совету.

Рост, в результате которого объемы выросли до 1313 тонн, был обусловлен более активными инвестиционными потоками с Запада, в том числе со стороны большего количества состоятельных лиц.

Инвестировать может каждый: начните зарабатывать от 10% годовых

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 октября 2024, 10:41
#
Что тамс динамикой денежной массой? Печатают втихую все.
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0
Kolya12377
Kolya12377
30 октября 2024, 11:05
#
Ее вроде как засекретили еще несколько лет назад?
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 октября 2024, 11:23
#
Не слышал, чтобы везде в СМИ об этом кричали. Только почему-то о корейцах больше слышно. Втихую — не значит секретно. Это как бы «а васька слушает да ест.»
+
0
Kolya12377
Kolya12377
30 октября 2024, 11:20
#
Реальную денежную массу вроде как слышал, что ФРС не показывает уже несколько лет. Даже М2 только рисуют графики, раньше были еженедельные данные, не говоря уже об М3. Но роста денежной массы почти в полтора разы в 2020-2021-м году уже, наверное, достаточно для того, что сейчас происходит с золотом.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 октября 2024, 11:30
#
Я посмотрел сегодня динамику у разных стран. Ну что я могу сказать. Как-то слабо растет золото еще. Но это и не удивительно, на сегодня любая валюта складывается с на 90-100% из веры в эту валюту. А все верования очень инертны. И победить одно верование может только другое.
+
+30
Kolya12377
Kolya12377
30 октября 2024, 11:10
#
Элиты и подконтрольные им центробанки загнали себя в тупик тем, что решили постоянно выкупать фондовый рынок с печатного станка. Сколько ни печатай, а все равно рост опережает это печатание и мнение, которое этим хотели внушить (что кризисов больше не будет и фондовый рынок все время буиттокорасти), оказывается ошибочным. Вот чтоб оттянуть момент осознания этого факта, и продолжают печатать и выкупать, даже, когда для этого нужно в десятки раз больше денег, чем 16 лет назад, когда открыто начался этот процесс, и когда фондовый рынок уже переоценен минимум в разы, а некоторые позиции и в десятки раз. Что будет дальше? Вероятно, и обвал фондового рынка, и гиперинфляция (которая уже начинается) в одном флаконе! Плюс еще и кидок с битком — пустым местом, которое должно сыграть свою роль утилизатора лишних денег.
+
+27
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 октября 2024, 11:21
#
Никогда такого не было, думаете, будет опять?
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
30 октября 2024, 12:40
#
Сколько лет уже предрекают смерть битку и фондовому рынку, а ска живучие.
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