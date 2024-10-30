Цена золота впервые в истории превысила $2800 за унцию. Мировой спрос побил рекорд — выше $100 млрд

Цена золота впервые в истории превысила 2800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. К 09:22 его стоимость повышалась на 0,24%, до 2797,70 доллара, а немногим ранее росла максимально до 2801,70 . Об этом пишет Bloomberg.

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Спрос на золото

Как отмечает Bloomberg, драгоценный металл вырос более чем на треть в этом году, чему способствовали покупки центральными банками и спрос на активы-убежища из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Жесткая президентская гонка в США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом также находится в центре внимания инвесторов, а неопределенность относительно результата поддерживает спрос на активы-убежища.

По данным Bloomberg

«Позиционирование на рынке повышается перед выборами, но также в ожидании дальнейшего снижения ставок ФРС и более широкой рыночной и геополитической неопределенности, — сказала аналитик Standard Chartered Plc Суки Купер в своей заметке. — В сценарии победы Трампа рынки сосредоточены на последствиях более широких тарифов, а также на инфляционном давлении в результате таких тарифов».

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Мировой спрос на золото вырос примерно на 5% в третьем квартале, установив рекорд за этот период и впервые подняв потребление выше 100 миллиардов долларов, согласно Всемирному золотому совету.

Рост, в результате которого объемы выросли до 1313 тонн, был обусловлен более активными инвестиционными потоками с Запада, в том числе со стороны большего количества состоятельных лиц.