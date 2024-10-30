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30 октября 2024, 18:26 Читати українською

Украинцев предупредили: цены на гречку в магазинах вырастут

В Украине в этом году почти вдвое — до 15 тыс. грн/т — выросли закупочные цены на гречку, что приведет к увеличению ее стоимости на полках магазинов. Об этом Укринформу рассказала директор крупозавода «Озерянка» Анна Босюк.

В Украине в этом году почти вдвое — до 15 тыс.
Фото: depositphotos

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Что будет с ценами

«В этом году площади под гречкой уменьшили. Лето было сухим, из-за чего культуры не наполнились той натурой, которую ожидали аграрии и которую надеялись получить мы у себя на производстве. Сейчас еще остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно за 8−10 тыс. грн/т, то сейчас — это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т», — отметила Босюк.

По ее словам, магазины не могут так быстро отреагировать на поднятие цены, поскольку имеют значительные реализуемые остатки. На новую партию гречневой крупы уже делают переоценку в сторону подорожания.

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«Цена на гречку вырастет. Сейчас ее спрогнозировать трудно, но ориентируемся, что будем отпускать ее по 30−35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37−40 грн», — добавила директор крупозавода.

Босюк отметила, что гречневой крупы должно хватить как для потребления в Украине, так и на экспорт.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
30 октября 2024, 19:09
#
Де новина «Українців попередили: ціни на бензин впадуть»?
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 октября 2024, 19:28
#
Среднее потребление гречки в год на человека типа 3 кг , ни о чем . Больше раздувают .
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
30 октября 2024, 20:36
#
Это точно. Сколько той гречки надо человеку. Мы же не куры…
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