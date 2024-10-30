Украинцев предупредили: цены на гречку в магазинах вырастут

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Что будет с ценами

«В этом году площади под гречкой уменьшили. Лето было сухим, из-за чего культуры не наполнились той натурой, которую ожидали аграрии и которую надеялись получить мы у себя на производстве. Сейчас еще остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно за 8−10 тыс. грн/т, то сейчас — это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т», — отметила Босюк.

По ее словам, магазины не могут так быстро отреагировать на поднятие цены, поскольку имеют значительные реализуемые остатки. На новую партию гречневой крупы уже делают переоценку в сторону подорожания.

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«Цена на гречку вырастет. Сейчас ее спрогнозировать трудно, но ориентируемся, что будем отпускать ее по 30−35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37−40 грн», — добавила директор крупозавода.

Босюк отметила, что гречневой крупы должно хватить как для потребления в Украине, так и на экспорт.