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30 октября 2024, 11:55 Читати українською

В 2025 году прогнозируют существенное падение цен на нефть

Мировые цены на сырьевые товары в 2025 году упадут до пятилетнего минимума на фоне переизбытка нефти. Об этом говорится в отчете Всемирного банка о товарных рынках.

Мировые цены на сырьевые товары в 2025 году упадут до пятилетнего минимума на фоне переизбытка нефти.

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Предложение превысит спрос

Ожидается, что в следующем году мировое предложение нефти превысит спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в день, и такой избыток был превышен ранее всего дважды — во время остановок, связанных с пандемией, в 2020 году и обвала цен на нефть в 1998 году.

Одним из ключевых факторов перепроизводства нефти является ситуация в Китае, где наблюдается замедление промышленного производства и увеличение продаж электромобилей. К тому же, ожидается увеличение добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+.

Если организация откажется от добровольного сокращения производства, как было объявлено, это может привести к еще большему избытку предложения и снижению цен.

Прогноз цен

Ожидается, что среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2025 году упадет до четырехлетнего минимума в $73 с $80 за баррель в этом году, а затем снизится до $73 в 2025 году и $72 за баррель в 2026 году.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
30 октября 2024, 12:35
#
Якщо Тесла таки випустить в продаж бюджетну модель на початку 2025, а Китай не знизить темпи росту продажів електрокарів, то в 2025 матимемо як мінімум +25 млн EV по всьому світу. А це орієнтовно мінус один мільйон барелів нафти на день споживання. Що фактично дорівнює прогнозованому надлишку видобутку.
Єдине питання — чи враховував Світовий Банк в своїх прогнозах EV. Бо якщо ні, а ОПЕК ще й не зможе домовитись про скорочення видобутку — то падіння цін буде ще більш суттєвим. І це надихає. В сучасному світі нафта — це першоджерело половини проблем.
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