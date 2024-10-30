В 2025 году прогнозируют существенное падение цен на нефть

Мировые цены на сырьевые товары в 2025 году упадут до пятилетнего минимума на фоне переизбытка нефти. Об этом говорится в отчете Всемирного банка о товарных рынках.

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Предложение превысит спрос

Ожидается, что в следующем году мировое предложение нефти превысит спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в день, и такой избыток был превышен ранее всего дважды — во время остановок, связанных с пандемией, в 2020 году и обвала цен на нефть в 1998 году.

Одним из ключевых факторов перепроизводства нефти является ситуация в Китае, где наблюдается замедление промышленного производства и увеличение продаж электромобилей. К тому же, ожидается увеличение добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+.

Если организация откажется от добровольного сокращения производства, как было объявлено, это может привести к еще большему избытку предложения и снижению цен.

Прогноз цен

Ожидается, что среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2025 году упадет до четырехлетнего минимума в $73 с $80 за баррель в этом году, а затем снизится до $73 в 2025 году и $72 за баррель в 2026 году.