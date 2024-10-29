За три квартала 2024 года в Украине зарегистрировали 53 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Спрос украинцев на новые автомобили с начала года вырос на 21%
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Самые популярные модели
Отмечается, что самым популярным на рынке новых легковых автомобилей стал кроссовер Renault Duster, продажи которого в годовом измерении увеличились почти на четверть. Также у тройки лидеров Toyota RAV-4 и Mazda CX5.
Десятка лидеров
- Renault Duster — 5060 единиц (+24,8%);
- Toyota RAV-4 — 3402 (+63,1%);
- Mazda CX5 — 1459 (+16,3%);
- Volkswagen iD.4 — 1410 (-18,8%);
- KIA Sportage — 1315 ед. (+75,8%);
- Hyundai Tucson — 1078 (-9,2%);
- Toyota Camry — 1069 (+20,1%);
- Skoda Octavia — 998 (+16,3%);
- Volkswagen Touareg — 966 (+17,4%);
- Skoda Kodiaq — 961 (+3,2%).
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Источник: Минфин
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