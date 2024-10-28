Nvidia обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире

В пятницу компания Nvidia обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире после рекордного роста акций, вызванного ненасытным спросом на ее ИИ-чипы, пишет Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Торги на бирже

Рыночная стоимость акций Nvidia в моменте достигла отметки в $3,53 триллиона, немного превысив показатель Apple в $3,52 триллиона, свидетельствуют данные LSEG.

По итогам дня Nvidia выросла на 0,8 %, а ее рыночная стоимость составила $3,47 трлн, в то время как акции Apple подорожали на 0,4%, оценив производителя iPhone в $3,52 трлн.

Читайте:Акции Nvidia обновили исторический максимум

В июне Nvidia уже становилась самой дорогой компанией в мире, пока ее не обогнали Microsoft и Apple.

Рыночная стоимость Microsoft составила $3,18 триллиона, а ее акции выросли на 0,8%.

Напомним

На прошлой неделе акции Nvidia достигли очередного исторического максимума, продолжив свой стремительный рост. Cкачок произошел после того, как Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая считает Nvidia одним из своих крупнейших клиентов, заявила в конце прошлой недели, что спрос на ИИ «реален» и «устойчив».

Читайте: Стоимость акций Nvidia приблизилась к рекорду после заявлений о новых ИИ-чипах

Также бычий настрой в отношении акций поддержала новость о том, что южнокорейская компания SK Hynix, крупнейший поставщик Nvidia, объявила о рекордной квартальной прибыли, обусловленной высоким спросом на память HBM.

Начните зарабатывать от 10% годового активного и пассивного дохода