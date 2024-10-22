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22 октября 2024, 13:13 Читати українською

Акции Nvidia обновили исторический максимум

Акции Nvidia в понедельник достигли очередного исторического максимума, продолжив свой стремительный рост. Бумаги закрылись с повышением на 4,14% до $143,71, и теперь их годовой прирост составляет 190,2%, пишет Yahoo Finance.

Акции Nvidia в понедельник достигли очередного исторического максимума, продолжив свой стремительный рост.
Фото: depositphotos

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Что повлияло на рост акций

Недавний скачок произошел после того, как Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая считает Nvidia одним из своих крупнейших клиентов, заявила в конце прошлой недели, что спрос на ИИ «реален» и «устойчив».

TSMC сообщила, что в этом году доходы от серверных процессоров искусственного интеллекта вырастут более чем в три раза, а в 2024 году составят около десятка процентов от общего дохода.

Читайте: Стоимость акций Nvidia приблизилась к рекорду после заявлений о новых ИИ-чипах

Кроме того, крупный клиент Microsoft, по словам аналитика Минг-Чи Куо, увеличил заказы на NVIDIA GB200 в четвертом квартале в 3 раза — с 400 до 1450 стоек.

«Наращивание производства чипов Blackwell стартует в начале четвертого квартала», — заявил Куо. «Учитывая уровень выхода продукции и эффективность тестирования, предполагаемые поставки составят 150 000−200 000 штук в 4 квартале 2024 года, а по сравнению с предыдущим кварталом прогнозируется значительный рост на уровне 200−250% и составит 500 000−550 000 штук в 1 квартале 2025 года».

Читайте: Nvidia подорожала на $400 млрд и обогнала Microsoft

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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