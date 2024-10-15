Акции Nvidia стремительно восстанавливаются после того, как компания успешно развеяла опасения инвесторов по поводу задержек с выпуском продукции и долгосрочных перспектив роста, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
Стоимость акций Nvidia приблизилась к рекорду после заявлений о новых ИИ-чипах
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как изменилась стоимость акций
С начала октября акции Nvidia выросли на 11%, сейчас их стоимость менее чем на 1% ниже рекорда закрытия, достигнутого в июне. 18 июня бумаги к закрытию торгов в США стоили $135,58, по итогам торгового дня 11 октября их стоимость составила $134,8. На премаркете 14 октября акции Nvidia выросли на 1,07%.
Акции Nvidia перешли к росту после того, как гендиректор компании Дженсен Хуанг сообщил, что чип для искусственного интеллекта нового поколения Blackwell полностью запущен в производство и что на него «сумасшедший» спрос.
Читайте: Nvidia подорожала на $400 млрд и обогнала Microsoft
В августе стало известно о проблемах с выпуском этих чипов, Nvidia сообщила, что они оказались более сложными в производстве, чем изначально предполагалось.
Теперь аналитики Morgan Stanley после встречи с руководством Nvidia сообщили, что заказы на чипы Blackwell расписаны на 12 месяцев вперед, и все указывает на то, что бизнес компании остается сильным и с высокими перспективами. Эти заявления укрепили мнение инвесторов о том, что акции Nvidia остаются одним из главных объектов для инвестиций в искусственный интеллект, особенно на фоне планов крупных компаний по разработке собственных ИИ-инициатив, пишет Bloomberg.
Опрошенные агентством аналитики ожидают, что Microsoft, к примеру, увеличит капитальные расходы в 2025 финансовом году почти на треть, примерно до $58 млрд.
Раньше у инвесторов были вопросы о том, какими будут последствия задержки в производстве чипов, и обновленные заявления вселяют уверенность, считает портфельный управляющий в Martin Currie Investment Management Зехрид Османи.
Читайте: Акции NVIDIA упали почти на 7% после разочаровывающих прогнозов
Кроме оптимизма по поводу чипов Blackwell, есть и другие факторы, которые вызвали новый всплеск интереса к области искусственного интеллекта, отмечает портфельный управляющий Gabelli Funds Джон Белтон.
Продажи Taiwan Semiconductor Manufacturing Company показали сильный спрос на ИИ, OpenAI в ходе последнего инвестраунда была оценена в $157 млрд.
Кроме того, стартап недавно выпустил модель o1 с возможностями «рассуждений», над такой же технологией работает Alphabet, материнская компания Google. Такие модели ИИ — новая область для Nvidia, и учитывая, как много ресурсов они могут потребовать, может появиться огромная новая категория продуктов, считает Белтон.
Эксперт рассматривает Nvidia как ключевой актив и считает, что ИИ обеспечит устойчивый спрос на протяжении многих лет. По мнению аналитиков, выручка Nvidia в текущем финансовом году вырастет более чем вдвое, а в следующем — еще на 44%, пишет Bloomberg.
Комментарии