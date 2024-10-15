Стоимость акций Nvidia приблизилась к рекорду после заявлений о новых ИИ-чипах

Акции Nvidia стремительно восстанавливаются после того, как компания успешно развеяла опасения инвесторов по поводу задержек с выпуском продукции и долгосрочных перспектив роста, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

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Как изменилась стоимость акций

С начала октября акции Nvidia выросли на 11%, сейчас их стоимость менее чем на 1% ниже рекорда закрытия, достигнутого в июне. 18 июня бумаги к закрытию торгов в США стоили $135,58, по итогам торгового дня 11 октября их стоимость составила $134,8. На премаркете 14 октября акции Nvidia выросли на 1,07%.

Акции Nvidia перешли к росту после того, как гендиректор компании Дженсен Хуанг сообщил, что чип для искусственного интеллекта нового поколения Blackwell полностью запущен в производство и что на него «сумасшедший» спрос.

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В августе стало известно о проблемах с выпуском этих чипов, Nvidia сообщила, что они оказались более сложными в производстве, чем изначально предполагалось.

Теперь аналитики Morgan Stanley после встречи с руководством Nvidia сообщили, что заказы на чипы Blackwell расписаны на 12 месяцев вперед, и все указывает на то, что бизнес компании остается сильным и с высокими перспективами. Эти заявления укрепили мнение инвесторов о том, что акции Nvidia остаются одним из главных объектов для инвестиций в искусственный интеллект, особенно на фоне планов крупных компаний по разработке собственных ИИ-инициатив, пишет Bloomberg.

Опрошенные агентством аналитики ожидают, что Microsoft, к примеру, увеличит капитальные расходы в 2025 финансовом году почти на треть, примерно до $58 млрд.

Раньше у инвесторов были вопросы о том, какими будут последствия задержки в производстве чипов, и обновленные заявления вселяют уверенность, считает портфельный управляющий в Martin Currie Investment Management Зехрид Османи.

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