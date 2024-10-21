Золото достигло нового максимума в рекордном ралли

В понедельник золото достигло нового максимума, продолжив свой стремительный рост на фоне неопределенности вокруг выборов в США, обострения напряженности на Ближнем Востоке и снижения ставок основными центральными банками, в то время как серебро достигло почти 12-летнего максимума. Об этом пишет Reuters.

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Новый максимум

Спотовое золото выросло на 0,3% до $2727,95 за унцию после достижения исторического максимума в $2732,73 ранее. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,5% до $2743.

Благодаря росту цен на слитки спотовая цена на серебро выросла на 0,9% до $33,95 за унцию, самого высокого уровня с конца 2012 года.

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«Текущая рыночная ситуация характеризуется снижением процентных ставок в сочетании с возросшими геополитическими рисками — сценарий, который подходит золоту с обеих сторон», — сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Инвесторы также отреагировали на новость о том, что Китай снизил базовые ставки по кредитам после снижения других процентных ставок в прошлом месяце в рамках пакета мер стимулирования для оживления экономики.

Спрос на золото в Китае, крупнейшем потребителе, снизился на фоне высоких цен и замедления экономики.

Трейдеры также ожидают снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США в ноябре. Европейский центральный банк снизил процентные ставки на четверть пункта на прошлой неделе.

Более низкие процентные ставки повышают привлекательность фьючерсов на золото, поскольку слитки не приносят процентов. Золото также считается безопасной инвестицией во времена экономических и политических потрясений.

Что касается золота, «$2800 выглядит как реальная цель на конец года… Возникнет соблазн зафиксировать часть прибыли, что может замедлить резкий рост», — сказал Уотерер.

Платина выросла на 0,4% до $1017,84 за унцию, самого высокого показателя с середины июля. Палладий вырос на 0,5% до $1084,97.

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