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9 июля 2024, 16:46 Читати українською

Китай закрепил превосходство над россией по добыче золота

Китай остался крупнейшим производителем золота в мире в 2023 году, опередив россию, согласно новым данным, опубликованным Всемирным советом по золоту (WGC). Об этом пишет investing.com.

Китай остался крупнейшим производителем золота в мире в 2023 году, опередив россию, согласно новым данным, опубликованным Всемирным советом по золоту (WGC).

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Мировое производство немного выросло

Согласно отчету, мировое производство золота достигло 3 646 тонн, что на 0,9% больше, чем в 2022 году, когда было произведено 3 612 тонн.

По мнению аналитиков Bank of America, такой рост был обусловлен, прежде всего, крупным увеличением добычи в Южной Африке (11,7 тонны), Колумбии (10 тонн) и Узбекистане (8,8 тонны). В то же время рост был частично нивелирован заметным снижением производства в Австралии (-12,5 тонны), россии (-8,3 тонны) и Судане (-7,6 тонны).

В 1993 году Южная Африка была крупнейшим производителем золота в мире: на ее долю приходилось 27% общего мирового производства. Сейчас ее доля составляет всего 3%.

Превосходство Китая

Китай еще больше укрепил свое лидерство в этой области над россией, закрепив за собой позицию крупнейшего в мире производителя золота при общем объеме добычи 378 тонн в 2023 году. Это отражает рост добычи на 0,9% после 375 тонн в 2022 году и по сравнению с 322 тоннами, добытыми в россии.

Источник: Минфин
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