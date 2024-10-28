Национальный банк в течение недели, с 21 по 25 октября, продал на межбанке $707,9 млн, что на $32,72 млн больше, чем на прошлой неделе. Интервенции по покупке валюты НБУ не проводил. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
На прошлой неделе НБУ снова не покупал валюту
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Продажа валюты
В течение недели, с 14 по 18 октября, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $675,18 млн.
В целом с начала года Нацбанк продал почти $25,6 млрд, в то время как купил $120,7 млн.
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Источник: Минфин
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