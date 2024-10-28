На прошлой неделе НБУ снова не покупал валюту

Национальный банк в течение недели, с 21 по 25 октября, продал на межбанке $707,9 млн, что на $32,72 млн больше, чем на прошлой неделе. Интервенции по покупке валюты НБУ не проводил. Об этом свидетельствуют данные НБУ.