FATF внесла Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в «серый» список и исключила из него Сенегал

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый «серый список», то есть в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом организации. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Одновременно с этим из «серого списка» был исключен Сенегал.

Какие юрисдикции входят

Теперь в список входят 24 юрисдикции: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР, Йемен.

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FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый «черный» список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.

Решение по рф

Как писал «Минфин», международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) 22 октября в очередной раз не смогла включить россию в «черный» список.

FATF приостановила членство россии в феврале 2023 года — год спустя после начала военного вторжения россии в Украину, но пока воздерживается от включения россии в «черный список».

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Публично FATF заявила, что рассматривает «агрессию россии как неприемлемую и противоречивую ее основным принципам», однако включение страны в «черный» список требует консенсуса многочисленных членов организации.

В настоящее время в нее входят около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Трижды в год члены FATF собираются для оценки того, какие страны следует включить в «серый» и «черный» списки или исключить из них.

В досье, представленном членам FATF для рассмотрения, отмечается тесное финансовое и военное сотрудничество между россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран.

В нем также отмечается финансирование россией частных военных компаний, в том числе Wagner Group. Также в документе подчеркивается роль некоторых каналов в Telegram и криптовалюты в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег в россии, пишет издание.

Украина не впервые обращается в FATF с просьбой внести россия в «черный» список. Еще в 2023 году украинский Минфин поднимал этот вопрос. Впрочем, FATF каждый раз отказывала украинской стороне.