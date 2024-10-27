Самая дорогая ипотека в Европе: Украинцы в Польше за год купили 7700 квартир

За прошлый год украинцы купили недвижимости в Польше общей площадью около 380 000 квадратных метров или почти 7700 квартир на фоне того, что рост цен на жилье в Польше сейчас самый высокий в Европе. Об этом рассказал финансовый эксперт Кароль Слободзян в интервью Onet, пишут Українські новини.

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Рынок недвижимости

Да, он отметил, что несмотря на то, что в Польше самая дорогая ипотека в Европе, все равно хватает людей, желающих приобрести новое жилье.

«Помимо инвесторов из Польши, иностранные инвестиционные фонды все чаще хотят вкладывать деньги в наши квартиры. Следует также помнить, что продолжающаяся война за нашей восточной границей также приводит к тому, что граждане Украины решают остаться в Польше на более длительный период времени и приобрести квартиру. Только в 2023 году они купили почти 380 000 квадратных метров, что существенно влияет на спрос на жилье в Польше», — объясняет он.

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По данным Money.pl, спрос на покупку квартир в Польше у иностранцев стимулировала программа 2% безопасного кредита. Из этой группы наибольшее количество квартир в прошлом году приобрели граждане Украины.

В 2023 году иностранцы приобрели в Польше 14346 квартир, из которых более 7700 объектов недвижимости общей площадью почти 390 000 квадратных метров купили украинцы.

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Для сравнения: стоимость квадратного метра в Варшаве — почти $4 тыс., а по данным ЛУН, в Киеве — не превышает $1,5 тыс.