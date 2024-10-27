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27 октября 2024, 12:11 Читати українською

Самая дорогая ипотека в Европе: Украинцы в Польше за год купили 7700 квартир

За прошлый год украинцы купили недвижимости в Польше общей площадью около 380 000 квадратных метров или почти 7700 квартир на фоне того, что рост цен на жилье в Польше сейчас самый высокий в Европе. Об этом рассказал финансовый эксперт Кароль Слободзян в интервью Onet, пишут Українські новини.

За прошлый год украинцы купили недвижимости в Польше общей площадью около 380 000 квадратных метров или почти 7700 квартир на фоне того, что рост цен на жилье в Польше сейчас самый высокий в Европе.
Фото: depositphotos

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Рынок недвижимости

Да, он отметил, что несмотря на то, что в Польше самая дорогая ипотека в Европе, все равно хватает людей, желающих приобрести новое жилье.

«Помимо инвесторов из Польши, иностранные инвестиционные фонды все чаще хотят вкладывать деньги в наши квартиры. Следует также помнить, что продолжающаяся война за нашей восточной границей также приводит к тому, что граждане Украины решают остаться в Польше на более длительный период времени и приобрести квартиру. Только в 2023 году они купили почти 380 000 квадратных метров, что существенно влияет на спрос на жилье в Польше», — объясняет он.

Читайте: Рынок недвижимости: Как изменились цены на квартиры в Украине

По данным Money.pl, спрос на покупку квартир в Польше у иностранцев стимулировала программа 2% безопасного кредита. Из этой группы наибольшее количество квартир в прошлом году приобрели граждане Украины.

В 2023 году иностранцы приобрели в Польше 14346 квартир, из которых более 7700 объектов недвижимости общей площадью почти 390 000 квадратных метров купили украинцы.

Читайте: В Киеве и пригороде дорожает аренда: выгодно ли уже покупать квартиру под сдачу

Для сравнения: стоимость квадратного метра в Варшаве — почти $4 тыс., а по данным ЛУН, в Киеве — не превышает $1,5 тыс.

Страхование квартир от последствий военных действий

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+11
bovn
bovn
27 октября 2024, 12:23
#
Мр*з*. Наверняка наворовали, а потом побежали как крысы.
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0
TattiReuven
TattiReuven
27 октября 2024, 13:35
#
Bovn
А шо вы нервничаете. Наши люди везде в Европе покупают. В Софии у нас почти весь подъезд в 9 эт.блоке украинцы. И с востока и запада Украины. Вижу машины и с Тернопiлля. И не только арендаторы, но и хозяева квартир украинцы. И почему наворовали, кто то свои вложил. Получают же люди за разбомбленное жилье в Украине. Куда хотят туда и вкладывают. В Софии много украинцев и бизнес открывают.
+
0
Rubi0
Rubi0
27 октября 2024, 13:54
#
Максимальная сумма по е-восстановлению 200 тыщ грн. Где в Софии квартиры по 200 тыщ грн? прикуплю себе пяток
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