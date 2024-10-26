Дания рассмотрит введение 42% налога на нереализованный доход от криптовалют

В начале 2025 года Совет по налоговому законодательству Дании представит законопроект о налогообложении нереализованной прибыли от криптовалют. Об этом пишет Forklog.

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Что известно

Предполагается соответствие принципу mark-to-market — постоянные ежегодные выплаты в пользу государства при наличии позитивной переоценки независимо от того, проданы ли цифровые активы.

Ожидается, что законопроект будет включать требование к поставщикам криптоуслуг сообщать информацию об операциях своих клиентов.

Рекомендации «направлены на устранение асимметрии в налогообложении прибылей и убытков».

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Согласно Совету, обсуждение инициативы вызвало определенные сложности ввиду природы криптоактивов, «которые не регулируются централизованно такими организациями, как правительство или центральный банк».

Законодательный орган рекомендовал, чтобы налоговые правила вступили в силу не ранее 1 января 2026 года.

Мадс Эберхардт из Steno Research спрогнозировал, что ставка налога на нереализованный прирост капитала составит 42%.