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26 октября 2024, 15:34 Читати українською

Дания рассмотрит введение 42% налога на нереализованный доход от криптовалют

В начале 2025 года Совет по налоговому законодательству Дании представит законопроект о налогообложении нереализованной прибыли от криптовалют. Об этом пишет Forklog.

В начале 2025 года Совет по налоговому законодательству Даниипредставит законопроект о налогообложении нереализованной прибыли от криптовалют.
Фото: zn.ua

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Что известно

Предполагается соответствие принципу mark-to-market — постоянные ежегодные выплаты в пользу государства при наличии позитивной переоценки независимо от того, проданы ли цифровые активы.

Ожидается, что законопроект будет включать требование к поставщикам криптоуслуг сообщать информацию об операциях своих клиентов.

Рекомендации «направлены на устранение асимметрии в налогообложении прибылей и убытков».

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Согласно Совету, обсуждение инициативы вызвало определенные сложности ввиду природы криптоактивов, «которые не регулируются централизованно такими организациями, как правительство или центральный банк».

Законодательный орган рекомендовал, чтобы налоговые правила вступили в силу не ранее 1 января 2026 года.

Мадс Эберхардт из Steno Research спрогнозировал, что ставка налога на нереализованный прирост капитала составит 42%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Три літри
Три літри
26 октября 2024, 16:27
#
Перекладіть з євробюрократичного на нормальну мову
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+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
26 октября 2024, 16:31
#
Мені цікавий один момент? А якщо крипта за звітний період не зросте, а навпаки знеціниться, то чи готові хитрозроблені данські ліваки покрити власнику крипти 42% від його втрат? А то виходить гра в одні ворота — прибутком ділись з державою, збитки неси сам.
+
+15
mantis05
mantis05
26 октября 2024, 17:31
#
Там есть нюанс: если всякие etf и прочие радости а-ля фьючей или плеча- то есть фиксированное окно понятия прибыль за отчетный период. С другой стороны- спотовая торговля, которая не имеет конкретных временных рамок) поэтому, всякие dex- будут пользоваться успехом: вот наторговал ты себе червончик эфирок, а потом купил вонючка-токен, а он заскамился, ну что ж- пойду рисовать ноль в декларацию :D, а твой смарт-контракт вернулся на какой-то интересный, но другой, номер кошелька. Ох уж эти динозавры технологические)
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0
Mini Mi
Mini Mi
26 октября 2024, 17:38
#
«обговорення ініціативи викликало певні складнощі через природу криптоактивів, „які не регулюються централізовано такими організаціями, як уряд чи центральний банк“» Иными словами до ребят дошло что для такой инициативы нужно прогнуть ВСЕ-ВСЕ биржи что даже США не смогло сделать.
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