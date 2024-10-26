С 1 декабря каждая семья в Украине получит 1000 гривен — Зеленский

С 1 декабря в Украине введут новую правительственную программу єПідтримки — граждане получат по 1000 грн, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. „єПідтримка“ для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека — на семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества», — анонсировал глава государства.

Также эти средства можно будет потратить на билеты «Укрзализныци», украинские лекарственные средства, книги и культурные мероприятия, отметил Зеленский.

А еще деньги с поддержки можно будет задонатить на военных — волонтерам, на дроны, добавил президент.

Напомним

В ноябре 2021 года Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки коронавируса, получит от государства тысячу гривен.