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26 октября 2024, 8:30 Читати українською

С 1 декабря каждая семья в Украине получит 1000 гривен — Зеленский

С 1 декабря в Украине введут новую правительственную программу єПідтримки — граждане получат по 1000 грн, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

С 1 декабря в Украине введут новую правительственную программу єПідтримки — граждане получат по 1000 грн, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известно«Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. „єПідтримка“ для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. „єПідтримка“ для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека — на семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества», — анонсировал глава государства.

Также эти средства можно будет потратить на билеты «Укрзализныци», украинские лекарственные средства, книги и культурные мероприятия, отметил Зеленский.

А еще деньги с поддержки можно будет задонатить на военных — волонтерам, на дроны, добавил президент.

Напомним

В ноябре 2021 года Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки коронавируса, получит от государства тысячу гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 20

+
+126
Три літри
Три літри
26 октября 2024, 8:43
#
Потужно!

Істерично вимагати підвищення податків під соусом «немає грошей на армію».
Приймати закон який прямо порушує Конституцію вводячи податок заднім числом (до слова це вже не вперше).

Щоб потім роздавати бабло громодяням з яких ти тільки що зідрав ці гроші.

П.С.
Але я впевнений що одна людина все одно знайде чому у цьому винен Порошенко :D
+
+45
EvilReptiloid
EvilReptiloid
26 октября 2024, 12:37
#
Ну, це типова для всіх сучасних комуняк поведінка, західні ліваки теж так люблять робити. Спочатку вводимо кінські податки, відбираємо у кріпаків все що вони заробили, а потім добрий державний пан трошечки повертає назад. Кріпаки радіють, плачуть від щастя, цілують доброму державному панові руки. Перерозподіляй і володарюй!
+
+75
Turbo Apricot
Turbo Apricot
26 октября 2024, 8:59
#
Фундаментальне рішення найвеличнішого лідера сучасності. потужно? потужно!!!
+
0
Riojas
Riojas
26 октября 2024, 10:30
#
Марченко: «та за що?»))
+
+60
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
26 октября 2024, 11:28
#
Перше що звісно приходить на думку, вова настільки давно не користувався грошима, що вже не уявляє наскільки нікчемною стала тисяча…
+
0
asdf2024
asdf2024
26 октября 2024, 9:05
#
Уже было в начале войны чёт похожее. Реально помню получил через ДiЮ.
+
+38
Prya
Prya
26 октября 2024, 9:09
#
План перемоги вже працює
+
+89
Criptor82
Criptor82
26 октября 2024, 9:52
#
Почали роздавати гречку- значить скоро вибори. П. С. Купують народ не дорого, чекаю на статистику скільки людей оформили е-подачку.
+
+30
Rubi0
Rubi0
26 октября 2024, 10:27
#
А где обещанные 10000$ из «фонда будущих поколений" полученных за пользования недрами, которые Зеленский лично обещал в 2019? Или недра он уже предложил партнерам в 4 пункте потужного плана, а своим осталось по 1000грн?
+
+30
Riojas
Riojas
26 октября 2024, 10:28
#
На фронте совсем беда наверное
+
+55
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
26 октября 2024, 11:10
#
Кожному українцю по тисячі!

кожному прокурору по мільйону!

Ура!
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
26 октября 2024, 11:23
#
Цікаво, а в бюджет ці кошти закладались?

Чи це «па щючьєму вялєнію, па маєму хатєнію»?
+
+15
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
26 октября 2024, 12:06
#
Зла не хватает на эту власть. Сейчас опубликую мнение Бутусова.
+
+30
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
26 октября 2024, 12:06
#
Резонанс Автор: Юрій Бутусов Рішення про роздачу «вовиної тисячі» — це популізм і зневага 10:20 26.10.2024 1 8026 Рішення президента та Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо роздачі кожному українцю по 1 тисячі гривень це: 1. Злочин проти оборони держави: Верховний головнокомандувач публічно заявляє, що забирає гроші у солдатів на фронті заради підкупу виборців. Влада не забезпечує армію елементарними мавіками, аутелами, засобами РЕБ, боєприпасами, машинами та іншим, через нестачу цих засобів гинуть тисячі громадян України, а влада роздає гроші, щоб підняти свій рейтинг. ￼ Ворог щодня захоплює наші міста та села, фронту треба допомога. Якщо рахувати, що по тисячі отримає 30 чи 40 мільйонів українців, то це треба близько 30−40 мільярдів гривень. Для усвідомлення масштабу 40 мільярдів — це приблизно 450 тисяч денних Мавіків. За 40 мільярдів можна усю українську армію на пів року повністю забезпечити усіма типами дронів, усі підрозділи. Чому військові мають продовжувати побиратись на озброєння та на захист України в інтернеті, якщо у бюджеті є гроші? 2. Придушення бізнесу заради популізму: Президент та його «слуги» прийняли закон про підвищення податків для підприємців, і виявляється, що з підвищення податків фінансується майбутня виборча кампанія. 3. Дискредитація держави перед іноземними партнерами: Україна на всіх рівнях просить гроші у світового співтовариства для захисту від РФ, а влада витрачає частину цих коштів не на війну, а на політичну
+
0
Riojas
Riojas
26 октября 2024, 12:43
#
Такая же манипуляция, как вот эта тысяча. Цитата из соседней новости «В январе-сентябре 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны направлено 1,3 трлн грн, в том числе в сентябре — 146,9 млрд грн. «И все равно не хватает мавиков. Так может не в этом дело? Поискать надо, куда потрачены 1.3 трлн и где сотни тысяч мобилизованных заодно?
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
26 октября 2024, 12:07
#
Кампанію президента
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
26 октября 2024, 12:27
#
Майже 50 кг гречки оптом!

Як на мене, то для бідних ці 1000 грн!
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
26 октября 2024, 12:49
#
Хто про що, а ти про гречку!

С — стабільність!
+
0
potator
potator
26 октября 2024, 12:52
#
Или 25 грамм канабиса
+
0
Bitcoin
Bitcoin
26 октября 2024, 13:40
#
Донатьте на бусики
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