С 1 декабря в Украине введут новую правительственную программу єПідтримки — граждане получат по 1000 грн, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
С 1 декабря каждая семья в Украине получит 1000 гривен — Зеленский
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Что известно
«Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. „єПідтримка“ для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека — на семью это выйдет по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества», — анонсировал глава государства.
Также эти средства можно будет потратить на билеты «Укрзализныци», украинские лекарственные средства, книги и культурные мероприятия, отметил Зеленский.
А еще деньги с поддержки можно будет задонатить на военных — волонтерам, на дроны, добавил президент.
Напомним
В ноябре 2021 года Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки коронавируса, получит от государства тысячу гривен.
Комментарии - 20
Істерично вимагати підвищення податків під соусом «немає грошей на армію».
Приймати закон який прямо порушує Конституцію вводячи податок заднім числом (до слова це вже не вперше).
Щоб потім роздавати бабло громодяням з яких ти тільки що зідрав ці гроші.
П.С.
Але я впевнений що одна людина все одно знайде чому у цьому винен Порошенко :D
кожному прокурору по мільйону!
Ура!
Чи це «па щючьєму вялєнію, па маєму хатєнію»?
Як на мене, то для бідних ці 1000 грн!
С — стабільність!