Население Украины выкупило в свои валютные сбережения 33% международной помощи Запада

Покупка иностранной валюты населением Украины выросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. За последние 12 месяцев население купило $10,6 млрд, а с начала 2024 года — $8,2 млрд. Это составляет 33% объема международной помощи Украине. Об этом сообщил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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За 15 банковских дней октября 2024 года население уже купило $977 млн ​​иностранной валюты, тогда как за 15 банковских дней октября 2023 года было куплено $576 млн (прирост +70%).

По его словам, за год существования режима управляемой гибкости валютный спрос существенно увеличился. За январь-сентябрь 2024 года НБУ потратил на поддержку гривны $23,4 млрд (+21% по сравнению с предыдущим годом).

В сентябре среднедневные валютные интервенции НБУ составили $153 млн. в день, что вдвое больше, чем в начале года.

В октябре прошлого года НБУ перешел на гибкое курсообразование. Тогда переход на гибкое курсообразование сразу же создал шок нового валютного спроса.

Данилишин отметил, что октябрь 2023 стал пиковым с начала войны, как по объемам интервенций НБУ, так и по объемам покупки валюты населением (тогда НБУ продал $3,3 млрд валюты, в т. ч. $0,7 млрд — было продано населению) .

‚По логике НБУ — со временем валютный спрос должен был унять. Однако через год спрос не только не угас, но и существенно усилился", — подчеркнул бывший глава Совета НБУ.

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