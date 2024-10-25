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25 октября 2024, 13:05 Читати українською

Население Украины выкупило в свои валютные сбережения 33% международной помощи Запада

Покупка иностранной валюты населением Украины выросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. За последние 12 месяцев население купило $10,6 млрд, а с начала 2024 года — $8,2 млрд. Это составляет 33% объема международной помощи Украине. Об этом сообщил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Покупка иностранной валюты населением Украины выросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
Фото: pixabay.com

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За 15 банковских дней октября 2024 года население уже купило $977 млн ​​иностранной валюты, тогда как за 15 банковских дней октября 2023 года было куплено $576 млн (прирост +70%).

По его словам, за год существования режима управляемой гибкости валютный спрос существенно увеличился. За январь-сентябрь 2024 года НБУ потратил на поддержку гривны $23,4 млрд (+21% по сравнению с предыдущим годом).

В сентябре среднедневные валютные интервенции НБУ составили $153 млн. в день, что вдвое больше, чем в начале года.

В октябре прошлого года НБУ перешел на гибкое курсообразование. Тогда переход на гибкое курсообразование сразу же создал шок нового валютного спроса.

Данилишин отметил, что октябрь 2023 стал пиковым с начала войны, как по объемам интервенций НБУ, так и по объемам покупки валюты населением (тогда НБУ продал $3,3 млрд валюты, в т. ч. $0,7 млрд — было продано населению) .

‚По логике НБУ — со временем валютный спрос должен был унять. Однако через год спрос не только не угас, но и существенно усилился", — подчеркнул бывший глава Совета НБУ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 15

+
+68
Vlad UKR
Vlad UKR
25 октября 2024, 13:19
#
Остальне 67% розлізлося по кишеням можновладців, непогано так, тому Україна рекордсмен по крадівництіву в Світі, що буде коли допомоги не буде, бідна Україна, так занепасти після вдалого вибору 2019.
Сумно, що одні грабують як востанне а інші гинуть за тіх хто грабує.
+
+94
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
25 октября 2024, 13:22
#
Это не население выкупило, а гос. чиновники, сотрудники ТЦК, МСЕК, прокуратуры, полиции и др. силовых структур которые которые жируют на войне и обворовывают бюджет и население
+
+26
Я_ __
Я_ __
25 октября 2024, 13:32
#
Тарас Шевченко

можна доповнити ваш коментар фразою про те, що люди купували валюту і потім якраз несли в тцк, мсек, ну і тд, щоб не їхати на м`ясобійню
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
25 октября 2024, 14:43
#
Нее… как раз население — выкупает валюту, а гос чиновники её просто присваивают…
+
+27
potator
potator
25 октября 2024, 13:23
#
Все пошло в тумбочку мсека и благосостояние тцк
+
0
Riojas
Riojas
25 октября 2024, 13:28
#
Одну и ту же неразменную тысячу двести долларов можно носить по десяти банкам и соседним обменкам, таким образом общая сумма составит 12 тысяч
+
+11
Я_ __
Я_ __
25 октября 2024, 13:29
#
«​"За логікою НБУ — з часом валютний попит повинен був вгамуватися.»

В країні війна, у владі казнокради, кордони зачинені, в честь чого попит на валюту має припинятися?))0))0)
+
+53
Vlad UKR
Vlad UKR
25 октября 2024, 13:32
#
Їм би війна вічно та нагрібати довіки. Но ще попереду втікати десь сховатися. Розбір буде за накоїне, коли начасі настане. І де ті ділися розпилені сотні мільярдів запитають, а ще запитають за 3 години до Київа за розмінований Чонгар і сотні тисяч вбитого населення України і руїни міст та повну Димографію та втрату населення та ганебну політику знищення економіки та бізнесу та сидіння все дитинство дітей у підвалах.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
25 октября 2024, 13:41
#
Димографія? Це якась наука яка вивчає дим?
+
0
Я_ __
Я_ __
25 октября 2024, 13:45
#
Игорь УА

та ладно підколювати людину, ну всі зрозуміли що там про демографію йшлося, чого ти одразу в бочку лізеш)
+
+5
TAN72
TAN72
25 октября 2024, 13:53
#
З майданом вже розібралися😂
+
0
asdf2024
asdf2024
25 октября 2024, 14:02
#
А кто спрашивать будет ? Тот кого в бусик пихают сейчас ? Ну так снова запихают))))Ты что ещё не понял ,что Майдан это проект США.И без него никаких майданов не будет.
+
+11
Игорь УА
Игорь УА
25 октября 2024, 13:44
#
Якщо врахувати всю тіньову економіку (таксисти, оренда квартир, перукарі-манікюри...), то Україна досить богата країна з забеспеченим населенням.
+
0
Abramon
Abramon
25 октября 2024, 14:49
#
Українцям же ж треба хабарі чимось давати, а беруть хабарі в твердій валюті. Долар саме т. е.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
25 октября 2024, 14:50
#
Ничего удивительного нет. В 2023 курс доллара падал — соответственно народ успокоился и меньше покупал. В 2024 доллар рос — народ напрягся, насторожился и начал скупать валюту для перестраховки. НБУ люди и раньше никогда не доверяли, а после перехода на гибкое курсообразование во время войны (когда стабильность — это самое главное) и вовсе перестали доверять, а надеятся только на себя и твердую валюту.
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