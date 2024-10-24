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24 октября 2024, 17:01 Читати українською

На криптовалюту ждет «перезагрузка» после выборов в США — глава Ripple

Глава Ripple Labs Брэд Гарлингхаус раскритиковал криптовалютную политику администрации президента США Джо Байдена и заявил, что, независимо от того, как пройдут президентские выборы в США 5 ноября, в будущем крипторынок ожидают лучшие времена, пишет CoinDesk.

Глава Ripple Labs Брэд Гарлингхаус раскритиковал криптовалютную политику администрации президента США Джо Байдена и заявил, что, независимо от того, как пройдут президентские выборы в США 5 ноября, в будущем крипторынок ожидают лучшие времена, пишет CoinDesk.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз главы Ripple«Что бы ни случилось, нас ждет перезагрузка», — сказал Гарлингхаус.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз главы Ripple

«Что бы ни случилось, нас ждет перезагрузка», — сказал Гарлингхаус.

Основным показателем позиции следующей администрации в отношении криптовалют станет то, кого новый президент назначит руководителями Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Минфина и других финансовых регуляторов.

По словам Гарлингхауса, сейчас власти враждебно относятся к отрасли, а SEC под руководством Гэри Генслера превратилась в «царство террора».

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Новые назначения покажут, куда будет двигаться рынок в течение следующих четырех лет", считает Гарлингхаус. В то же время он выразил уверенность, что в любом случае будет лучше, чем сейчас, и спустя время этот период криптоистории США покажется всего лишь «лежачим полицейским» на пройденном пути.
Глава Ripple также рассказал, что из-за его вовлеченности в криптоиндустрию с ним разорвал отношения Citibank.

В банке дали Гарлингхаусу пять дней на вывод средств и заявили, что не могут предоставлять ему услуги, поскольку связь клиента с криптовалютами привлекает излишнее внимание со стороны федеральных регуляторов.

Гарлингхаус связал свой опыт с более широкой тенденцией в США, когда регулирующие органы предостерегают учреждения от связей с криптовалютами. Он добавил, что это не первый его «разрыв» с банками и другие представители отрасли тоже «дебанкируются».

Ripple и ее руководители в этом году активно спонсируют предвыборные кампании как демократов, так и республиканцев. Соучредитель Ripple Крис Ларсен направил токены XRP (XRP) стоимостью $10 млн в поддержку Камалы Харрис. Гарлингхаус пожертвовал $50 тыс. в поддержку создания республиканского большинства в сенате США.

Сама Ripple Labs финансирует политический комитет Fairshake, который не принимает сторону кого-либо из кандидатов и поддерживает обе партии: биржа Coinbase, инвестфонд Andreesen Horowitz и Ripple пожертвовали Fairshake в общей сложности $169 млн.

В начале апреля Гарлингхаус заявил, что капитализация рынка криптовалют к концу 2024 года может удвоиться. Причинами этого он назвал тогда еще только предстоящий халвинг и запуск спотовых биржевых фондов на биткоин (ETF), которые принесли на рынок «реальные» институциональные деньги. На тот момент капитализация крипторынка составляла $2,59 трлн, на 24 октября она составляет $2,41 трлн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 октября 2024, 18:02
#
Будуть шаленi грошi iнвесторiв,
будуть й кращi часи…
+
+15
bonv
bonv
24 октября 2024, 18:07
#
З криптою і зараз проблем немає:)))
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