На криптовалюту ждет «перезагрузка» после выборов в США — глава Ripple

Глава Ripple Labs Брэд Гарлингхаус раскритиковал криптовалютную политику администрации президента США Джо Байдена и заявил, что, независимо от того, как пройдут президентские выборы в США 5 ноября, в будущем крипторынок ожидают лучшие времена, пишет CoinDesk.

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Прогноз главы Ripple

«Что бы ни случилось, нас ждет перезагрузка», — сказал Гарлингхаус.

Основным показателем позиции следующей администрации в отношении криптовалют станет то, кого новый президент назначит руководителями Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Минфина и других финансовых регуляторов.

По словам Гарлингхауса, сейчас власти враждебно относятся к отрасли, а SEC под руководством Гэри Генслера превратилась в «царство террора».

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Новые назначения покажут, куда будет двигаться рынок в течение следующих четырех лет", считает Гарлингхаус. В то же время он выразил уверенность, что в любом случае будет лучше, чем сейчас, и спустя время этот период криптоистории США покажется всего лишь «лежачим полицейским» на пройденном пути.

Глава Ripple также рассказал, что из-за его вовлеченности в криптоиндустрию с ним разорвал отношения Citibank.

В банке дали Гарлингхаусу пять дней на вывод средств и заявили, что не могут предоставлять ему услуги, поскольку связь клиента с криптовалютами привлекает излишнее внимание со стороны федеральных регуляторов.

Гарлингхаус связал свой опыт с более широкой тенденцией в США, когда регулирующие органы предостерегают учреждения от связей с криптовалютами. Он добавил, что это не первый его «разрыв» с банками и другие представители отрасли тоже «дебанкируются».

Ripple и ее руководители в этом году активно спонсируют предвыборные кампании как демократов, так и республиканцев. Соучредитель Ripple Крис Ларсен направил токены XRP (XRP) стоимостью $10 млн в поддержку Камалы Харрис. Гарлингхаус пожертвовал $50 тыс. в поддержку создания республиканского большинства в сенате США.

Сама Ripple Labs финансирует политический комитет Fairshake, который не принимает сторону кого-либо из кандидатов и поддерживает обе партии: биржа Coinbase, инвестфонд Andreesen Horowitz и Ripple пожертвовали Fairshake в общей сложности $169 млн.

В начале апреля Гарлингхаус заявил, что капитализация рынка криптовалют к концу 2024 года может удвоиться. Причинами этого он назвал тогда еще только предстоящий халвинг и запуск спотовых биржевых фондов на биткоин (ETF), которые принесли на рынок «реальные» институциональные деньги. На тот момент капитализация крипторынка составляла $2,59 трлн, на 24 октября она составляет $2,41 трлн.