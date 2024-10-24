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24 октября 2024, 16:15 Читати українською

Санкции работают: Auchan готовится уйти с российского рынка

Французская сеть гипермаркетов Auchan после 20 лет работы готовится уйти с российского рынка из-за невозможности нормально работать в условиях европейских санкций. По данным Le Figaro, ритейлер уже отобрал двух потенциальных покупателей, передает liga.net.

Французская сеть гипермаркетов Auchan после 20 лет работы готовится уйти с российского рынка из-за невозможности нормально работать в условиях европейских санкций.

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Подробности

В то же время, издание La Lettre утверждает, что сеть проводит финальные переговоры с одним из местных покупателей. При этом Auchan останется в Украине, но также планирует уйти с рынка Венгрии.

Окончательное решение будет зависеть от одобрения российских властей, ранее уже национализировавших активы некоторых других западных компаний, пытавшихся уйти с рынка.

Отказ покинуть российский рынок после вторжения россии в Украину в компании объясняли заботой о местном населении. Впрочем, россия была одним из ключевых рынков для развития сети.

В то же время, по словам собеседника Le Figaro, Auchan строго придерживался санкций: не инвестировал в российский бизнес и не выводил прибыль. Это ставило компанию в невыгодное положение по сравнению с местными конкурентами, которыми владеют российские олигархи и не могут ничего делать со своими деньгами, кроме как инвестировать в развитие.

Сеть Auchan в россии насчитывает 230 магазинов.

Напомним

«Минфин» писал о том, что в феврале 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.

Основанием для внесения в список спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения рф в Украину компания отказалась от бойкота россии и не закрыла свой бизнес в стране.

Кроме того, в НАПК говорят, что благодаря журналистским расследованиям The Insider, Le Monde и Bellingcat стало известно, что с начала полномасштабного вторжения, российская дочерняя компания французского «Ашану» поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом «гуманитарной помощи», а также помогала с выполнением мобилизационных мер в россии.

Французская Auchan Retail отвергает обвинения в помощи российским военным и называет результаты журналистского расследования не соответствующими действительности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 16:21
#
«Відмову залишити російський ринок після вторгнення рф в Україну у компанії пояснювали турботою про місцеве населення»

Молодці! «Потурбувалися» турботливі, сплачуючи податки, котрими фінансували виготовлення ракет, котрими вбивали невинних людей, так тримати ошан.
+
0
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 16:24
#
«Французька Auchan Retail відкидає звинувачення у допомозі російським військовим та називає результати журналістського розслідування такими, що не відповідають дійсності.»

Оййй, в нас так само казнокради, ой, депутати вічно кажуть, що все іпсо, все роспропаганда, не правда, не відповідає дійсності, а потім фото з їх затримання де мішки готівки в доларах та ліжка з мільйонами доларів готівки :) Ох вже ці журналюги, іпсо розганяють вічно, очорнюють корупціонерів, тих хто допомагає окупантам і іншу нечисть.
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0
asdf2024
asdf2024
24 октября 2024, 16:52
#
Ага работают…Мощность зашкаливает. Может быть, это санкции против Франции. Потому что деньги потеряет французский бизнесмен.Ашаны в РФ просто купят Пятёрочка.
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