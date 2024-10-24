Зеленский не будет подписывать закон об отмене перевода часов на летнее время — BBC

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов переведут на час назад. Этот переход должен стать последним, ведь Верховная Рада поддержала законопроект, отменяющий дальнейшие переводы. Однако президент Владимир Зеленский его еще не подписал и не планирует этого делать. Об этом сообщает украинская служба BBC со ссылкой на осведомленных собеседников.

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В июле Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины.

Согласно ему, в последнее воскресенье октября Украина должна была перейти на зимнее время в последний раз и должна остаться на нем.

Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, и 21 августа его направили на подпись президенту. Однако Владимир Зеленский его до сих пор не подписал.

По словам собеседника в президентской команде, этот закон так и не будет подписан.

«Не планирует президент подписывать», — заявил собеседник в Офисе президента. А для ветирования закона сроки уже истекли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил, что подписи не будет.

«Спикер это протис, это его идея, потому чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет», — говорит собеседник в Раде.

Минусы для экономики

По его словам, все посчитали и увидели минусы для экономики — «вылезли убытки в несколько миллиардов».

Так что при таком сценарии украинцы и дальше будут переходить в марте на летнее, а в октябре — на зимнее время.

Напомним

«Минфин» писал, что 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины. «За» законопроект проголосовал 261 народный депутат.