В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов переведут на час назад. Этот переход должен стать последним, ведь Верховная Рада поддержала законопроект, отменяющий дальнейшие переводы. Однако президент Владимир Зеленский его еще не подписал и не планирует этого делать. Об этом сообщает украинская служба BBC со ссылкой на осведомленных собеседников.
Зеленский не будет подписывать закон об отмене перевода часов на летнее время — BBC
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В июле Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины.
Согласно ему, в последнее воскресенье октября Украина должна была перейти на зимнее время в последний раз и должна остаться на нем.
Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, и 21 августа его направили на подпись президенту. Однако Владимир Зеленский его до сих пор не подписал.
По словам собеседника в президентской команде, этот закон так и не будет подписан.
«Не планирует президент подписывать», — заявил собеседник в Офисе президента. А для ветирования закона сроки уже истекли.
Другой собеседник в президентской фракции также заверил, что подписи не будет.
«Спикер это протис, это его идея, потому чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет», — говорит собеседник в Раде.
Минусы для экономики
По его словам, все посчитали и увидели минусы для экономики — «вылезли убытки в несколько миллиардов».
Так что при таком сценарии украинцы и дальше будут переходить в марте на летнее, а в октябре — на зимнее время.
Напомним
«Минфин» писал, что 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины. «За» законопроект проголосовал 261 народный депутат.
Комментарии - 10
Логічно *** , в нас же досі «свічки» використовуються, людина коли приходить з роботи, якщо треба — вона як влітку, так і взимку включає світло, а такі речі як пральна машинка, комп`ютери, мікрохвильовки, телевізори, кондиціонери, обігрівачі і тд — працюють тоді коли людям потрібно, коли вони вдома, незалежно від сезону за вікном…
время переводят и в США и в ЕС , но мы хотим быть уникальной краиной в ЕС ? абы не по московски ?
Посяню: если оставить летнее время, то на Западной Украине зимой будет утром к 9 часам только светлеть (!).
Если оставить зимнее, то на Востоке летом будет темнеть на целый час раньше. В той же Запорожской или Харьковской области уже к 20:00 темно будет.
Плюс у нас с Европой будет разница либо в 1 час либо в 2 часа, что как-бы тоже не очень хорошо.
Лучше ничего не трогать и оставить как есть.