Зеленский не будет подписывать закон об отмене перевода часов на летнее время — BBC

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 октября 2024, 15:34 Читати українською

Зеленский не будет подписывать закон об отмене перевода часов на летнее время — BBC

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов переведут на час назад. Этот переход должен стать последним, ведь Верховная Рада поддержала законопроект, отменяющий дальнейшие переводы. Однако президент Владимир Зеленский его еще не подписал и не планирует этого делать. Об этом сообщает украинская служба BBC со ссылкой на осведомленных собеседников.

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов переведут на час назад.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В июле Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины.

Согласно ему, в последнее воскресенье октября Украина должна была перейти на зимнее время в последний раз и должна остаться на нем.

Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, и 21 августа его направили на подпись президенту. Однако Владимир Зеленский его до сих пор не подписал.

По словам собеседника в президентской команде, этот закон так и не будет подписан.

«Не планирует президент подписывать», — заявил собеседник в Офисе президента. А для ветирования закона сроки уже истекли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил, что подписи не будет.

«Спикер это протис, это его идея, потому чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет», — говорит собеседник в Раде.

Минусы для экономики

По его словам, все посчитали и увидели минусы для экономики — «вылезли убытки в несколько миллиардов».

Так что при таком сценарии украинцы и дальше будут переходить в марте на летнее, а в октябре — на зимнее время.

Напомним

«Минфин» писал, что 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект № 4201, предусматривающий отмену сезонного перехода времени на территории Украины. «За» законопроект проголосовал 261 народный депутат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
0
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 15:40
#
«Ідею переводити стрілки годинника на зимовий та літній час у 1784 році запропонував тодішній посол США у Франції Бенджамін Франклін. Він запропонував змінювати час за сезонами із метою економії свічок.»

Логічно *** , в нас же досі «свічки» використовуються, людина коли приходить з роботи, якщо треба — вона як влітку, так і взимку включає світло, а такі речі як пральна машинка, комп`ютери, мікрохвильовки, телевізори, кондиціонери, обігрівачі і тд — працюють тоді коли людям потрібно, коли вони вдома, незалежно від сезону за вікном…
+
+26
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 октября 2024, 15:48
#
Это к чему ?

время переводят и в США и в ЕС , но мы хотим быть уникальной краиной в ЕС ? абы не по московски ?
+
+7
nitrolog
nitrolog
24 октября 2024, 16:01
#
Якраз по-московськи, так як тобі подобається, бо вони там не переводять вже
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 октября 2024, 16:31
#
Ну я не знал что на московии не переводят , спасибо что озвучили как вы там живете … в развитых странах все по другому как я сказал выше .
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
24 октября 2024, 16:12
#
Извините, меня рассвет летом в 3 ночи не особо устраивает. Перевод времени это рациональное решение, которое экономит деньги на освещении без всяких затрат. Испытание практикой и уже ставшее традицией. Зачем его отменять?
+
+30
eljaaff
eljaaff
24 октября 2024, 16:00
#
Это надо было пройти столько слушаний в раде, столько комитетов и заседаний провести на эту тему и «экспертных заключений» столько болтовни интервью по телеку, телеграмм каналов от всех куча подписей и утверждений — что б пришло на стол к президенту и там сказали оказывается что это оооочень не выгодно и дорого для страны- да вы все просто клоуны и это не управление страной, а клоунада. Все остальные законы такие же …
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 октября 2024, 16:31
#
Все говорит об уровне тех кто там заседает .
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
24 октября 2024, 16:10
#
Це щось точно в лісі здохло, якщо зелені зрозуміли, що прийняли **ню і відкатили назад.
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
24 октября 2024, 16:42
#
Этот закон делает хуже либо Западной Украине либо Восточной.
Посяню: если оставить летнее время, то на Западной Украине зимой будет утром к 9 часам только светлеть (!).
Если оставить зимнее, то на Востоке летом будет темнеть на целый час раньше. В той же Запорожской или Харьковской области уже к 20:00 темно будет.
Плюс у нас с Европой будет разница либо в 1 час либо в 2 часа, что как-бы тоже не очень хорошо.
Лучше ничего не трогать и оставить как есть.
+
0
asdf2024
asdf2024
24 октября 2024, 16:55
#
Раньше свидомиты втирали ,что перевод времени это совковый атавизм…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами