Минюст США предупредил Маска из-за розыгрыша $1 млн среди избирателей

Минюст США предупредил основанный бизнесменом Илоном Маском комитет по поддержке кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа America PAC, что ежедневный розыгрыш $1 млн за подпись петиции среди избирателей в колеблющихся штатах может нарушать федеральный закон, сообщили CNN знакомые с вопросом источники.

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Что известно

По их данным, уведомление America PAC направило управление Минюста США по борьбе с преступлениями на выборах в последние дни.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Маск 20 октября пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до президентских выборов 5 ноября среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

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В петиции говорится: «Первая и вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку первой и второй поправкам».

Эксперты говорили, что кампания может нарушать федеральное законодательство.

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