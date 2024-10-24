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24 октября 2024, 10:10 Читати українською

Минюст США предупредил Маска из-за розыгрыша $1 млн среди избирателей

Минюст США предупредил основанный бизнесменом Илоном Маском комитет по поддержке кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа America PAC, что ежедневный розыгрыш $1 млн за подпись петиции среди избирателей в колеблющихся штатах может нарушать федеральный закон, сообщили CNN знакомые с вопросом источники.

Минюст США предупредил основанный бизнесменом Илоном Маском комитет по поддержке кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа America PAC, что ежедневный розыгрыш $1 млн за подпись петиции среди избирателей в колеблющихся штатах может нарушать федеральный закон, сообщили CNN знакомые с вопросом источники.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПо их данным, уведомление America PAC направило управление Минюста США по борьбе с преступлениями на выборах в последние дни.
Фото: Getty Images

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По их данным, уведомление America PAC направило управление Минюста США по борьбе с преступлениями на выборах в последние дни.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Маск 20 октября пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до президентских выборов 5 ноября среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

Читайте: Маск пообещал разыгрывать по $1 млн среди сторонников Трампа за подпись петиции

В петиции говорится: «Первая и вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку первой и второй поправкам».

Эксперты говорили, что кампания может нарушать федеральное законодательство.

Читайте: Маск за три месяца пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $75 млн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
24 октября 2024, 10:33
#
Це вам не гречку роздавать
+
0
vahatovych
vahatovych
24 октября 2024, 10:38
#
Pzdt не мішки носити, обіцянки — цяцянки
+
0
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 11:20
#
Та ні, там вже є переможці, котрі лям отримали від Маска, він же бізнесмен, це не як в Україні казнокради наобіцяють, за них проголосують і все на цьому)
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