Пенсионный фонд Норвегии в третьем квартале заработал $76,3 млрд

Государственный пенсионный фонд Норвегии сообщил о прибыли в 835 млрд норвежских крон ($76,3 млрд) в третьем квартале 2024 года. Общая доходность фонда за квартал составила 4,4%.

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Доходы фонда

Доходность инвестиций фонда в акционерный капитал составила 4,5%, в облигации — 4,2%, в недвижимость — 0,8%. Доходность инвестиций в инфраструктуру возобновляемых источников энергии достигла 10,8%.

«Мы получили положительную доходность по всем направлениям наших инвестиций. Падение процентных ставок привело к широкому росту фондового рынка», — отметил заместитель генерального директора Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.

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По состоянию на 22 сентября 2024 года стоимость фонда составляла 18,87 трлн норвежских крон (более 19,28 трлн, или $1,76 трлн, на 22 октября). 71,4% средств фонда находилось в акциях, 26,8% — в облигациях, 1,7% — в недвижимости и 0,1% вложены в инфраструктуру возобновляемых источников энергии.

Портфель фонда

Самую значительную долю в портфеле акций GPFG занимают бумаги Microsoft (MSFT), фонд владеет акциями на сумму 453,8 млрд крон. Второй по величине инвестицией стали акции Apple (AAPL) на сумму 390,8 млрд крон.

Аналитики Norges Bank Investment Management в середине августа предупредили о существенном росте рисков на рынке акций в связи с изменением геополитической ситуации в мире, пишет CNBC.

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Напомним

Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1996 году. Он инвестирует доходы Норвегии от добычи нефти и газа в разные активы. Фонд имеет небольшие доли примерно в 9 тыс. компаний по всему миру, включая акции Apple, Nestlé, Microsoft и Samsung.

В среднем фонду принадлежит 1,5% всех акций, котирующихся на биржах компаний мира.

Часть средств инвестируется в облигации, а также в инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Кроме того, фонду принадлежат сотни зданий в крупных городах мира, которые приносят доход от аренды.

Фонд также получает стабильный поток доходов от кредитования стран и компаний. По итогам 2023 года фонд GPFG отчитался о рекордной прибыли в 2,22 трлн норвежских крон.