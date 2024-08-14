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14 августа 2024, 18:10 Читати українською

Пенсионный фонд Норвегии получил $138 млн прибыли

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, в первом полугодии получил прибыль в размере 1,478 млрд крон ($138 млн).

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, в первом полугодии получил прибыль в размере 1,478 млрд крон ($138 млн).►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДоходы ФондаКак говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 8,6%, в том числе из-за ослабления курса нацвалюты и роста котировок акций, в том числе технологических и финансовых компаний.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доходы Фонда

Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 8,6%, в том числе из-за ослабления курса нацвалюты и роста котировок акций, в том числе технологических и финансовых компаний.

Доход от вложения в акции составил 12,5%, в недвижимость — 1,5%. При этом фонд потерял на инвестициях в инструменты с фиксированной доходностью 0,6%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — 17,7%.

Стоимость фонда на 30 июня составляла 17,745 трлн крон, что на 1,98 млрд крон выше показателя на конец 2023 года. На вложения в акции в первом полугодии приходилось 72% инвестпортфеля, в облигации — 26,1%, в недвижимость — 1,7%, в ВИЭ — 0,1%.

Снижение стоимости кроны относительно ряда основных мировых валют повысило стоимость фонда на 315 млрд крон в прошлом году. Приток государственных средств составил 188 млрд крон, говорится в сообщении.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями примерно 8,76 тыс. компаний из 66 стран.

Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (холдинговая компания Google) и Amazon.com. В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (более 1,5 трлн крон), а также в меньшей степени Японии, Германии и Великобритании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vasssiliy
Vasssiliy
14 августа 2024, 18:45
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Только миллиардов
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