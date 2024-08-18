Норвежский государственный Фонд благосостояния, которым управляет Norges Bank Investment Management, расширил инвестиции в биткоин за счет покупки акций компаний, имеющих то или иное отношение к крипторынку. В итоге сейчас фонд косвенно владеет 2446 BTC, что на 938 BTC больше, чем 31 декабря 2023 года.
Норвегия увеличила накопления Фонда благосостояния в биткоинах
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Инвестиции в биткоин
Фонд благосостояния получает прибыль от биткоин-авуаров MicroStrategy, Marathon Digital, Block,Coinbase и им подобным
. За последние несколько лет эти инвестиции увеличили долю Фонда в биткоинах на 62%, что составляет около $27 на каждого из 5,5 млн жителей страны.
«Маловероятно, что инвестиции Фонда благосостояния Норвегии в биткоины являются результатом преднамеренного выбора. Если бы прямой целью было увеличение объемов накопления BTC, то мы бы увидели больше правительственных инициатив по прямому использованию средств Фонда для покупки цифровых активов», — высказал мнение старший аналитик K33Research Велте Лунде.
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Эксперт считает, что рост накопления Фонда благосостояния в ВТС, вероятно, происходит на основе «взвешивания долей различных секторов международной экономики, а также алгоритмов и методов диверсификации рисков».
Ранее аналитики компании Kaiko сообщили, что по прошествии трех месяцев после халвинга Биткоина, который привел к сокращению награды за блок с 6,25 до 3,125 BTC, резервы майнинговых компаний в первой криптовалюте упали до трехлетнего минимума.
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