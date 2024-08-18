Норвегия увеличила накопления Фонда благосостояния в биткоинах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 августа 2024, 16:27 Читати українською

Норвегия увеличила накопления Фонда благосостояния в биткоинах

Норвежский государственный Фонд благосостояния, которым управляет Norges Bank Investment Management, расширил инвестиции в биткоин за счет покупки акций компаний, имеющих то или иное отношение к крипторынку. В итоге сейчас фонд косвенно владеет 2446 BTC, что на 938 BTC больше, чем 31 декабря 2023 года.

Норвежский государственный Фонд благосостояния, которым управляет Norges Bank Investment Management, расширил инвестиции в биткоин за счет покупки акций компаний, имеющих то или иное отношение к крипторынку.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Инвестиции в биткоин

Фонд благосостояния получает прибыль от биткоин-авуаров MicroStrategy, Marathon Digital, Block,Coinbase и им подобным

. За последние несколько лет эти инвестиции увеличили долю Фонда в биткоинах на 62%, что составляет около $27 на каждого из 5,5 млн жителей страны.

«Маловероятно, что инвестиции Фонда благосостояния Норвегии в биткоины являются результатом преднамеренного выбора. Если бы прямой целью было увеличение объемов накопления BTC, то мы бы увидели больше правительственных инициатив по прямому использованию средств Фонда для покупки цифровых активов», — высказал мнение старший аналитик K33Research Велте Лунде.

Читайте: Пенсионный фонд Норвегии получил $138 млн прибыли

Эксперт считает, что рост накопления Фонда благосостояния в ВТС, вероятно, происходит на основе «взвешивания долей различных секторов международной экономики, а также алгоритмов и методов диверсификации рисков».

Ранее аналитики компании Kaiko сообщили, что по прошествии трех месяцев после халвинга Биткоина, который привел к сокращению награды за блок с 6,25 до 3,125 BTC, резервы майнинговых компаний в первой криптовалюте упали до трехлетнего минимума.

Курс криптовалют к доллару

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
18 августа 2024, 16:31
#
Біток крутий але ікси не дає:))) Є інші можливості:))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kharakternyk и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами