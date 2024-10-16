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16 октября 2024, 12:34 Читати українською

Tesla перевела все свои биткоины на неизвестные кошельки. Это около $770 млн

Tesla, один из крупнейших корпоративных держателей биткоинов, перевела оставшиеся 11 509 монет стоимостью около $770 млн на новые адреса, сообщает The Block со ссылкой на данные аналитической компании Arkham Research.

Tesla, один из крупнейших корпоративных держателей биткоинов, перевела оставшиеся 11 509 монет стоимостью около $770 млн на новые адреса, сообщает The Block со ссылкой на данные аналитической компании Arkham Research.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВ серии транзакций компания, которая сделала беспрецедентное вложение в биткоин на $1,5 млрд в феврале 2021 года, переместила во вторник около $770 млн в криптовалюте на семь новых адресов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В серии транcакций компания, которая сделала беспрецедентное вложение в биткоин на $1,5 млрд в феврале 2021 года, переместила во вторник около $770 млн в криптовалюте на семь новых адресов. Перед этим Tesla провела шесть тестовых транзакций, впервые взаимодействуя с биткоин-кошельками после продажи большей части своих активов в 2022 году.

На 15 октября Tesla имела в наличии около 9 720 BTC, стоимостью примерно $650 миллионов, по сравнению с 43 000 на пике. Однако, по мнению Arkham, Tesla владеет до 11 509 BTC через 68 адресов, стоимостью $770 миллионов по текущим ценам. Компания SpaceX Илона Маска, по оценкам, обладает 8 285 биткоинами, согласно данным BitcoinTreasuries.

Tesla является третьим по величине держателем биткоинов среди публично торгуемых компаний после MicroStrategy и MARA. Производитель электромобилей принимает биткоин в качестве оплаты за покупку автомобилей.

Неизвестно, почему компания перемещает BTC после более чем двух лет бездействия, хотя некоторые подозревают, что она может готовиться к продаже еще большей части своих монет.

Источник: Минфин
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