Акции медиакомпании Трампа взлетели на росте ожиданий его победы на выборах

Акции медиакомпании Дональда Трампа взлетели до самого высокого уровня с июля во вторник, так как коэффициенты ставок по поводу итогов выборов в США складываются в его пользу, пишет Reuters.

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Рост акций

Акции Trump Media & Technology Group, которая управляет приложением Truth Social, подскочили на 9%, до $34,17. Акции почти утроились с момента падения до исторического минимума в конце сентября.

С момента листинга акции Trump Media стали популярны среди трейдеров, которые рассматривают их как спекулятивную ставку на победу Трампа на выборах 5 ноября. Ему принадлежит 57% компании, таким образом, стоимость его доли составляет почти $4 млрд.

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Выручка Trump Media в июньском квартале составила $837 000. Стратеги говорят, что ее рыночная стоимость акций почти в $7 млрд не отражает результатов ее повседневной деятельности.

Президентская гонка

Шансы Трампа победить вице-президента Камалу Харрис, кандидата от Демократической партии, на выборах недавно выросли на сайтах ставок, хотя опросы общественного мнения показывают, что гонка идет вничью, отмечается в материале.

Oddschecker.com, который отражает коэффициенты на нескольких платформах ставок, оценил шансы Трампа на победу примерно в 62%, а Харрис — примерно в 38%. На платформе PredictIt контракты на победу Трампа торговались по 60 центов с потенциальной выплатой в $1. Контракты Харрис стоили 46 центов. Polymarket оценивает шансы Трампа на победу в 64%, а Харрис — в 36%.

За две недели до выборов Харрис имела незначительное преимущество в 46% против 43% над Трампом в новом опросе Reuters/Ipsos. Другие опросы показывают, что два кандидата идут ноздря в ноздрю в семи колеблющихся штатах, которые, как ожидается, определят победителя.

Напомним

Стоимость акций TMTG резко выросла 15 июля, в день покушения на Трампа в Пенсильвании. Вскоре Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. Затем бумаги начали падать: 21 июля из предвыборной гонки вышел действующий президент Джо Байден, который должен был стать соперником Трампа.

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Вместо него была выдвинута вице-президент Камала Харрис. Этот ход перевернул ставки на то, кто станет следующим президентом США: теперь фаворит Харрис, а не Трамп, пишет CNBC.

Ранее в августе Trump Media отчиталась об убытках в более чем $16 млн за финансовый квартал. Выручка компании составила $837 000. TMTG объяснила убытки судебными издержками, связанными со слиянием с DWAC. Капитализация Trump Media — около $4,5 млрд.