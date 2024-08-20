Акции Trump Media упали до минимума с момента выхода на биржу

Стоимость акций Trump Media & Technology Group (TMTG), которой принадлежит социальная сеть Truth, созданная Дональдом Трампом, упала до самого низкого уровня с момента выхода на биржу, пишет CNBC со ссылкой на торговые данные.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торги на бирже

По итогам торгов на бирже Nasdaq 19 августа акции TMTG стоили $22,24 (-3,56%). Это самая низкая стоимость с 12 января, когда бумаги еще торговались под тикером DWAC, указывает CNBC. Trump Media вышла на биржу в марте после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition Corp. без проведения IPO.

За пять месяцев торгов на бирже акции Trump Media взлетали в цене до $79,38 на максимуме. С середины июля бумаги потеряли почти половину своей стоимости, отмечает CNBC.

Это падение в последние четыре недели совпало с чередой громких событий в политической жизни Трампа, который одновременно и основной акционер TMTG, и «главная приманка» для пользователей Truth Social, пишет издание.

Читайте: Акции соцсети Трампа упали после его возвращения на Х

Некоторые сторонники Трампа рассматривают акции TMTG как способ поддержать бывшего президента или сделать ставку на его победу, пишет CNBC.

Напомним

Стоимость акций TMTG резко выросла 15 июля, в день покушения на Трампа в Пенсильвании. Вскоре Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. Затем бумаги начали падать: 21 июля из предвыборной гонки вышел действующий президент Джо Байден, который должен был стать соперником Трампа.

Читайте: Акции компании Трампа DJT выросли на 74% на фоне покушения на него

Вместо него была выдвинута вице-президент Камала Харрис. Этот ход перевернул ставки на то, кто станет следующим президентом США: теперь фаворит Харрис, а не Трамп, пишет CNBC.

Ранее в августе Trump Media отчиталась об убытках в более чем $16 млн за финансовый квартал. Выручка компании составила $837 000. TMTG объяснила убытки судебными издержками, связанными со слиянием с DWAC. Капитализация Trump Media — около $4,5 млрд.