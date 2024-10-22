Население Украины сократилось более чем на 10 млн с начала полномасштабного вторжения России, которое повлекло за собой эмиграцию, падение рождаемости и боевые действия. Об этом заявила глава восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр на пресс-конференции в Женеве, сообщает LIGA.net.
С начала большой войны население Украины сократилось более чем на 10 миллионов — ООН
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Бауэр подчеркнула, что сокращение населения наблюдается с начала полномасштабного вторжения и обусловлено совокупностью факторов.
«Уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет около одного ребенка на женщину, являющуюся одним из самых низких показателей в мире», — сказала Бауэр.
Для поддержания стабильной численности населения необходим уровень рождаемости на уровне 2,1 ребенка в женщину.
Еще до полномасштабной войны в Украине был один из самых низких показателей рождаемости в Европе. Численность населения также сокращалась, потому что молодежь уезжала в поисках лучших возможностей, заявила Бауэр.
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Наибольшая доля сокращения населения Украины приходится на 6,7 млн беженцев, сейчас живущих за рубежом, преимущественно в Европе. Утраты на войне также стали принципиальным фактором.
«Трудно назвать точные цифры, но оценки колеблются в пределах десятков тысяч жертв», — сказала Бауэр.
Она также отметила, что для точного подсчета влияния войны на население Украины придется подождать до завершения, когда можно будет провести полную перепись населения.
Комментарии - 7
население бежало все эти годы , вымирало все эти годы.
сейчас осталось гдето 28 млн в Украине . До войны кабмин считал что 34,5 , 6.5 млн выехало . Из них основная масса 50+. трудоустроено — 8 млн . отсюда большие проблемы с мобилизацией . некого .
родилось в прошлом году 180 тыс детей , это через 30 лет приведет к населению в 10 млн. На самой большой территории европы . Мы самая большая по территории . +20 млн мигрантов . И все те кто сегодня сеят ненависть внутри страны получат то что заслужили — ненавидеть будут их , мигранты , и с ножами .
Еще надо учесть свыше 5 млн. украинцев, которые выехали в РФ. И тогда остаётся примерно 23 млн.