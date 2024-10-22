С начала большой войны население Украины сократилось более чем на 10 миллионов — ООН

Население Украины сократилось более чем на 10 млн с начала полномасштабного вторжения России, которое повлекло за собой эмиграцию, падение рождаемости и боевые действия. Об этом заявила глава восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр на пресс-конференции в Женеве, сообщает LIGA.net.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бауэр подчеркнула, что сокращение населения наблюдается с начала полномасштабного вторжения и обусловлено совокупностью факторов.

«Уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет около одного ребенка на женщину, являющуюся одним из самых низких показателей в мире», — сказала Бауэр.

Для поддержания стабильной численности населения необходим уровень рождаемости на уровне 2,1 ребенка в женщину.

Еще до полномасштабной войны в Украине был один из самых низких показателей рождаемости в Европе. Численность населения также сокращалась, потому что молодежь уезжала в поисках лучших возможностей, заявила Бауэр.

Читайте также: Четверть беженцев из Украины хотят остаться за границей навсегда

Наибольшая доля сокращения населения Украины приходится на 6,7 млн беженцев, сейчас живущих за рубежом, преимущественно в Европе. Утраты на войне также стали принципиальным фактором.

«Трудно назвать точные цифры, но оценки колеблются в пределах десятков тысяч жертв», — сказала Бауэр.

Она также отметила, что для точного подсчета влияния войны на население Украины придется подождать до завершения, когда можно будет провести полную перепись населения.