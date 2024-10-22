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22 октября 2024, 19:13 Читати українською

С начала большой войны население Украины сократилось более чем на 10 миллионов — ООН

Население Украины сократилось более чем на 10 млн с начала полномасштабного вторжения России, которое повлекло за собой эмиграцию, падение рождаемости и боевые действия. Об этом заявила глава восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр на пресс-конференции в Женеве, сообщает LIGA.net.

Население Украины сократилось более чем на 10 млн с начала полномасштабного вторжения России, которое повлекло за собой эмиграцию, падение рождаемости и боевые действия.
Фото: freepik.com

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Бауэр подчеркнула, что сокращение населения наблюдается с начала полномасштабного вторжения и обусловлено совокупностью факторов.

«Уровень рождаемости резко упал и сейчас составляет около одного ребенка на женщину, являющуюся одним из самых низких показателей в мире», — сказала Бауэр.

Для поддержания стабильной численности населения необходим уровень рождаемости на уровне 2,1 ребенка в женщину.

Еще до полномасштабной войны в Украине был один из самых низких показателей рождаемости в Европе. Численность населения также сокращалась, потому что молодежь уезжала в поисках лучших возможностей, заявила Бауэр.

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Наибольшая доля сокращения населения Украины приходится на 6,7 млн беженцев, сейчас живущих за рубежом, преимущественно в Европе. Утраты на войне также стали принципиальным фактором.

«Трудно назвать точные цифры, но оценки колеблются в пределах десятков тысяч жертв», — сказала Бауэр.

Она также отметила, что для точного подсчета влияния войны на население Украины придется подождать до завершения, когда можно будет провести полную перепись населения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 октября 2024, 19:37
#
Чому не пишете про ціль залишити всього 5 млн.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
22 октября 2024, 19:39
#
До останнього…
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 октября 2024, 20:10
#
Опять 30 летний «путь» спишут на войну .

население бежало все эти годы , вымирало все эти годы.

сейчас осталось гдето 28 млн в Украине . До войны кабмин считал что 34,5 , 6.5 млн выехало . Из них основная масса 50+. трудоустроено — 8 млн . отсюда большие проблемы с мобилизацией . некого .

родилось в прошлом году 180 тыс детей , это через 30 лет приведет к населению в 10 млн. На самой большой территории европы . Мы самая большая по территории . +20 млн мигрантов . И все те кто сегодня сеят ненависть внутри страны получат то что заслужили — ненавидеть будут их , мигранты , и с ножами .
+
+15
R S
R S
22 октября 2024, 21:09
#
сейчас осталось гдето 28 млн в Украине…

Еще надо учесть свыше 5 млн. украинцев, которые выехали в РФ. И тогда остаётся примерно 23 млн.
+
+30
asdf2024
asdf2024
22 октября 2024, 20:23
#
Конечно народ драпает. Ну смотрите переехал Тарас в Неметчину. Он сразу в Нато и ЕС. Зарплата европейская. нет коррупционеров из верховной рады. И в окопах не надо сидеть.А ЗеМоисей нас ещё лет 30 будет до ЕС водить…
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
22 октября 2024, 21:50
#
Виїзжали, виїзжаємо і будемо виїзжати. Україна підходить лише для заробітку грошей, але це тепер небезпечно для життя.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 октября 2024, 22:36
#
Для зароботка ??? при зарплатах 400 эвро ?
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