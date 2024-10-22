Евро может упасть на 10% из-за тарифов и налоговых льгот Трампа — прогноз Goldman Sach

Европейская валюта может упасть на 10% и уйти ниже отметки 1 доллара при условии, в котором Дональд Трамп введет широкомасштабные тарифы и сократит внутренние налоги, если он победит на президентских выборах в США 5 ноября. К такому мнению пришли аналитики Goldman Sachs, сообщает Reuters.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение евро

Аналитик Goldman Sachs Майкл Кэхилл считает, что радикальная экономическая политика Трампа, вероятно, окажет значительное влияние на Европу, ключевого торгового партнера как США, так и Китая.

Эксперт заявил, что 10-процентный тариф США на весь импорт и 20-процентные пошлины на китайскую продукцию в сочетании со снижением налогов могут вызвать резкий рост курса доллара и падение евро на 8−10%.

По его словам, обе меры, скорее всего, приведут к росту инфляции, что подразумевает значительно более высокие процентные ставки в США, чем в Европе, что повысит привлекательность доллара.

«Мы ожидаем, что наиболее сильный ответ доллара будет получен от республиканцев, что откроет двери для более значительного повышения тарифов в сочетании с внутренними налоговыми льготами», — написал Кэхилл в аналитической записке.

Читайте: Дефицит гривны нарастает: как это скажется на курсе доллара и евро

Эксперт также уточнил, что если Трамп введет только дополнительные пошлины против Китая, то это может привести к падению евро примерно на 3%.

Победа Камалы Харрис на выборах президента США, скорее всего, приведет к некоторому первоначальному снижению доллара, поскольку рынки переоценивают перспективы более существенных изменений тарифов, заключил Кэхилл.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в настоящее время государственный долг США составляет 99% от валового внутреннего продукта (ВВП) США. Согласно прогнозам этот показатель увеличится до 125% в течение следующих десяти лет, если не будет изменений в законодательстве.

При Гаррис он вырастет на 8% до 133% ВВП, а при Трампе — на 17% до 142% ВВП.