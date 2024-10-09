Nvidia подорожала на $400 млрд и обогнала Microsoft

Новая волна ажиотажа вокруг искусственного интеллекта подняла акции Nvidia, в результате чего совокупный подъем бумаг составил 25% за последний месяц, а цена приближается к максимуму, пишет Reportify.

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С момента открытия торгов в прошлую среду рыночная стоимость производителя микрочипов выросла более чем на $400 миллиардов до $3,26 триллионов. Теперь она дороже Microsoft и уступает только Apple среди публичных компаний мира.

Стоит подчеркнуть, что стоимость компании выросла на $400 миллиардов всего за неделю.

В этом году акции Nvidia выросли примерно на 170%, а с начала 2023 года — почти на 800%. Больше всех от ралли выиграл основатель и генеральный директор компании Дженсен Хуанг, чье состояние за два года выросло с $14 миллиардов до $106 миллиардов.

Последний рост акций полупроводниковой компании отражает оптимизм инвесторов по поводу ее нового чипа Blackwell, который Хуанг назвал «двигателем новой промышленной революции».