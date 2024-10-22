Десятилетие большого роста индекса S&P 500 закончилось — Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что американские акции вряд ли сохранят доходность выше среднего уровня, наблюдавшуюся в последние десять лет, поскольку инвесторы переключают внимание на другие активы, такие как облигации, для получения лучшей прибыли. Об этом пишет Bloomberg.

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Прогноз аналитиков

Ожидается, что индекс S&P 500 покажет годовую номинальную общую доходность всего в 3% в течение следующих 10 лет, согласно анализу стратегов, включая Дэвида Костина. Это сопоставимо с 13% за последнее десятилетие и долгосрочным средним показателем в 11%.

Они также видят примерно 72% вероятности того, что базовый индекс будет отставать от казначейских облигаций, и 33% вероятности того, что они будут отставать от инфляции до 2034 года.

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«Инвесторы должны быть готовы к доходности акций в течение следующего десятилетия, которая будет приближаться к нижнему пределу их типичного распределения доходности», — написала команда в заметке от 18 октября.

Американские акции выросли после мирового финансового кризиса, сначала за счет почти нулевых процентных ставок, а затем за ожиданий устойчивого экономического роста. Согласно данным, собранным Bloomberg, индекс S&P 500 находится на пути к тому, чтобы превзойти остальной мир в восьми из последних 10 лет.

Тем не менее 23%-ный отскок в этом году был сосредоточен в нескольких крупнейших технологических акциях. Стратеги Goldman заявили, что ожидают расширения доходности и того, что равновзвешенный индекс S&P 500 превзойдет взвешенный по рыночной капитализации бенчмарк в следующем десятилетии.

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Даже если ралли продлится, S&P 500 покажет доходность ниже среднего, примерно на 7%, заявили они.

Последний опрос Bloomberg Markets Live Pulse показал, что инвесторы ожидают, что ралли акций США продлится до конца 2024 года. Сила результатов корпоративной Америки рассматривается как более важная для результатов фондового рынка, чем победа на президентских выборах в США или даже политический курс Федеральной резервной системы.