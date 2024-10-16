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16 октября 2024, 8:57 Читати українською

Индекс S&P 500 упал с рекордных максимумов

Утром 16 октября фьючерс на американский индекс S&P прибавляет 0,08%, до 5867,25 пункта. Предыдущий день индексы США завершили снижением на 0,75−1%, S&P 500 упал с рекордных максимумов. Об этом сообщает Reuters.

Утром 16 октября фьючерс на американский индекс S&P прибавляет 0,08%, до 5867,25 пункта.
Фото: depositphotos

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Ситуация на фондовом рынке

Брин Толкингтон, управляющий партнер Requisite Capital Management, заявил в программе Closing Bell на канале CNBC, что в ближайшие недели фондовый рынок, скорее всего, будет нестабильным, поскольку инвесторы пытаются сориентироваться в сезоне отчетности и президентских выборах.

Отчеты о доходах на этой неделе были неоднозначными: хорошие отчеты крупных банков несколько компенсировались слабыми прогнозами таких компаний, как UnitedHealth Group. и производителя микросхем ASML. В среду финансовые результаты опубликуют Morgan Stanley и Abbott Laboratories.

Рынок Азии

В Азии единой динамики не наблюдается, лидером падения стал японский Nikkei после обвала на Уолл-стрит. Индекс Nikkei 225 упал на 1,84%, до 39180,23 пункта, китайский Shanghai Composite в плюсе на 0,4%, до 3214,01 пункта, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,9%, до 20501,77 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,64%, до 2616,38 пункта.

Трейдеры в Азии также оценивали экономические данные из региона. Сезонно скорректированный уровень безработицы в Южной Корее в сентябре составил 2,5% по сравнению с 2,4% в августе.

Кроме того, инвесторы будут следить за новыми мерами стимулирования для поддержки сектора недвижимости в Китае, поскольку министр жилищного строительства страны проведет пресс-брифинг в четверг.

Цены на нефть

Нефть стабилизируется после резкого падения на фоне сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке: фьючерс Brent поднялся на 0,36%, до $74,52 за баррель, цена WTI — на 0,44%, до $70,89.

Цены на нефть во вторник упали более чем на 4% до почти двухнедельного минимума из-за более слабого прогноза спроса и после сообщения СМИ о том, что Израиль не будет наносить удары по иранским ядерным и нефтяным объектам, что ослабило риски сбоя поставок.

Однако опасения по поводу эскалации конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой боевиков «Хезболла» сохраняются.

Валюта

По отношению к корзине валют доллар укрепился из-за прогнозов ФРС США. Индекс доллара DXY теряет 0,03% до 103,24 пункта. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,05% до 1,1088.

Последние данные, указывающие на устойчивость экономики в сочетании с несколько более высокой, чем ожидалось, инфляцией в сентябре, заставили трейдеров уменьшить ставки на агрессивное смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 7 ноября примерно в 94%, а вероятность отсутствия изменений составляет около 6%, согласно инструменту FedWatch Tool от CME Group.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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