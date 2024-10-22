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22 октября 2024, 8:29 Читати українською

Минфин заверил: в обновленном Меморандуме МВФ нет обязательств по повышению тарифов

Обновленный Меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательства Украины по повышению тарифов на энергоносители. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Обновленный Меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательства Украины по повышению тарифов на энергоносители.
Фото: depositphotos

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Что говорят в Минфине

Украинская сторона вместе с экспертами МВФ рассматривают возможные варианты поддержки энергетической стабильности страны, учитывая значительный ущерб, нанесенный рф энергетической системе Украины и, как следствие, влияние этого на восстановление экономики Украины. Меморандум МВФ включает в себя различные потенциальные варианты реформирования энергосистемы.

Украина прошла успешно пять просмотров программы EFF МВФ. По результатам каждого пересмотра Фонд обновляет Меморандум в соответствии с обновленным перечнем мер экономической и финансовой политики.

Читайте: Правительство Украины может возобновить постепенное повышение тарифов — обновленный Меморандум с МВФ

Меморандум, обнародованный после утверждения программы, от 24 марта 2023 г., а также пять его последующих обновлений после каждого пересмотра включали блок о реформе энергетического сектора.

Все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны. При этом такая мера возможна только при выделении достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.

Читайте: Постепенный рост тарифов на коммуналку: о чем договорилось правительство с МВФ

Меморандум от 18 октября 2024 г. повторяет потенциальные мероприятия, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новые и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны.

Напомним

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, что не касается электроэнергии и холодной воды.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
asdf2024
asdf2024
22 октября 2024, 10:32
#
Но поднимут. Ведь рабов надо доить, а то путлер нападёт.
+
0
TAN72
TAN72
22 октября 2024, 11:24
#
Веры нет не кому, особенно власти.
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