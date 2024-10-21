Министр обороны США объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

«Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на $400 миллионов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — сказал Остин.

США предоставили Украине пакет военной помощи на $425 млн

Напомним

16 октября Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предполагает усиление противовоздушной обороны.