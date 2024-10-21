Министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $400 миллионов.
Министр обороны США объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
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Ллойд Остин объявил об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на $400 миллионов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — сказал Остин.
США предоставили Украине пакет военной помощи на $425 млн
Напомним
16 октября Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на $425 млн, который, в частности, предполагает усиление противовоздушной обороны.
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Ранее «Минфин» писал, что 6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $250 млн.
Источник: Минфин
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