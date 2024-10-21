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21 октября 2024, 12:55 Читати українською

monobank запустил свой магазин: что в нем продается

monobank в понедельник 21 октября сообщил о том, что запустил собственный магазин, где можно купить технику, в том числе ноутбуки, смарт-часы. В приложении можно купить фирменное пиво. Об этом сообщает пресс-служба необанка.

monobank в понедельник 21 октября сообщил о том, что запустил собственный магазин, где можно купить технику, в том числе ноутбуки, смарт-часы.

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Как работает маркет

В маркете представлены 20 тыс товаров в трех категориях: гаджеты, электроника и компьютерная техника. Любой товар можно купить в рассрочку без процентов. Доставка бесплатная.

Маркет работает только на обновленном дизайне приложения mono.

Первыми партнерами, чьи товары продают на маркетплейсе, стали Moyo, КТС, Click.

Соучредитель monobank Олег Гороховский отметил, что это первая попытка сделать что-то особенное в e-commerce и потому не стоит сразу строго оценивать — впереди долгий и сложный путь.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
21 октября 2024, 13:25
#
Виглядає цікаво і дійсно інноваційно, якщо буде багато товарів, то зручно, не треба нічого шукати, все під рукою буде
+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
21 октября 2024, 13:32
#
Під відео Рогальського в тт добре підмітили, що краще б вони викатили інструмент для інвестицій якийсь. В Україні немає проблем з купівлею чогось (в тому числі і техніки) онлайн. Плюс інші банки дають ліпші умови. Ну це просто зробили, бо могли, а не під потреби ринку виходить.
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