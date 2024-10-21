monobank запустил свой магазин: что в нем продается

monobank в понедельник 21 октября сообщил о том, что запустил собственный магазин, где можно купить технику, в том числе ноутбуки, смарт-часы. В приложении можно купить фирменное пиво. Об этом сообщает пресс-служба необанка.

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Как работает маркет

В маркете представлены 20 тыс товаров в трех категориях: гаджеты, электроника и компьютерная техника. Любой товар можно купить в рассрочку без процентов. Доставка бесплатная.

Маркет работает только на обновленном дизайне приложения mono.

Первыми партнерами, чьи товары продают на маркетплейсе, стали Moyo, КТС, Click.

Соучредитель monobank Олег Гороховский отметил, что это первая попытка сделать что-то особенное в e-commerce и потому не стоит сразу строго оценивать — впереди долгий и сложный путь.