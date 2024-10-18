В понедельник, 21 октября, в monobank состоится релиз маркетплейса — market by mono. В маркете будет продаваться электронная техника. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
monobank запускает маркетплейс
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По его словам, все товары на маркете можно будет купить по программе «Покупка частями».
«Партнеры получат абсолютно беспрецедентные тарифы от 3 до 5 раз ниже, чем у конкурентов», — заявил Гороховский.
На старте будут представлены три категории:
- гаджеты,
- смарт-электроника,
- компьютерная техника.
«Впоследствии добавим и все остальное», — отметил соучредитель monobank.
Первыми партнерами, чьи товары будут предлагать на маркетплейсе, стали Moyo, КТС, Click.
Гороховский отметил, что это первая попытка сделать что-то особенное в e-commerce и потому не стоит сразу строго оценивать — впереди длинный и сложный путь.
Напомним
«Минфин» писал, что monobank презентовал новую услугу — «Групповые расходы», позволяющую разделить чек между несколькими людьми.
Комментарии - 2
Ну Моноінвест закрили через придуркувати РНБО, через котре люди в тому ж Фрідом Фінанс Україна зазнали збитків, тож це не пряма помилка Моно.
А так, вони розвиваются, щось додають, на кштал як бізнес Нової пошти переріс в Групу Nova.