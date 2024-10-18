monobank запускает маркетплейс

В понедельник, 21 октября, в monobank состоится релиз маркетплейса — market by mono. В маркете будет продаваться электронная техника. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский .

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По его словам, все товары на маркете можно будет купить по программе «Покупка частями».

«Партнеры получат абсолютно беспрецедентные тарифы от 3 до 5 раз ниже, чем у конкурентов», — заявил Гороховский.

На старте будут представлены три категории:

гаджеты,

смарт-электроника,

компьютерная техника.

«Впоследствии добавим и все остальное», — отметил соучредитель monobank.

Первыми партнерами, чьи товары будут предлагать на маркетплейсе, стали Moyo, КТС, Click.

Гороховский отметил, что это первая попытка сделать что-то особенное в e-commerce и потому не стоит сразу строго оценивать — впереди длинный и сложный путь.

Напомним

«Минфин» писал, что monobank презентовал новую услугу — «Групповые расходы», позволяющую разделить чек между несколькими людьми.