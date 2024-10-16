FATF рассмотрит возможность включения рф в «черный список» на следующей неделе

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) примет решение, стоит ли вносить россию в «черный список» организации, на следующей неделе, пишет издание Politico со ссылкой на доклад к этому заседанию.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Базирующийся в Париже орган регулярно оценивает страны на предмет их приверженности борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Заседание внутреннего органа FATF, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в список и предоставлением соответствующих подтверждений, пройдет 22 октября.

Предыстория

FATF приостановила членство россии в феврале 2023 года — через год после начала военного вторжения рф в Украину, но пока воздерживается от включения россии в «черный список».

Читайте:FATF отказывается внести россию в «черный» список

Публично FATF заявила, что рассматривает «агрессию россии как неприемлемую и противоречащую ее основным принципам», однако включение страны в «черный» список требует консенсуса многочисленных членов организации.

Сейчас в нее входят около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Три раза в год члены FATF собираются для оценки того, какие страны следует включить в «серый» и «черный» списки или исключить из них.

В досье, представленном членам FATF для рассмотрения, подчеркивается тесное финансовое и военное сотрудничество между россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран.

В нем также подчеркивается финансирование россией частных военных компаний, в том числе Wagner Group. Также в документе подчеркивается роль некоторых каналов в Telegram и криптовалюты в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег в россии, пишет издание.

Напомним

Украина не впервые обращается в FATF с просьбой внести россию в «черный» список. Еще в 2023 году украинский Минфин поднимал этот вопрос. Впрочем, FATF каждый раз отказывала украинской стороне.