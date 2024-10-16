FATF рассмотрит возможность включения рф в «черный список» на следующей неделе

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 октября 2024, 8:51 Читати українською

FATF рассмотрит возможность включения рф в «черный список» на следующей неделе

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) примет решение, стоит ли вносить россию в «черный список» организации, на следующей неделе, пишет издание Politico со ссылкой на доклад к этому заседанию.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) примет решение, стоит ли вносить россию в «черный список» организации, на следующей неделе, пишет издание Politico со ссылкой на доклад к этому заседанию. ► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиБазирующийся в Париже орган регулярно оценивает страны на предмет их приверженности борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Базирующийся в Париже орган регулярно оценивает страны на предмет их приверженности борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Заседание внутреннего органа FATF, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в список и предоставлением соответствующих подтверждений, пройдет 22 октября.

Предыстория

FATF приостановила членство россии в феврале 2023 года — через год после начала военного вторжения рф в Украину, но пока воздерживается от включения россии в «черный список».

Читайте:FATF отказывается внести россию в «черный» список

Публично FATF заявила, что рассматривает «агрессию россии как неприемлемую и противоречащую ее основным принципам», однако включение страны в «черный» список требует консенсуса многочисленных членов организации.

Сейчас в нее входят около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Три раза в год члены FATF собираются для оценки того, какие страны следует включить в «серый» и «черный» списки или исключить из них.

В досье, представленном членам FATF для рассмотрения, подчеркивается тесное финансовое и военное сотрудничество между россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран.

В нем также подчеркивается финансирование россией частных военных компаний, в том числе Wagner Group. Также в документе подчеркивается роль некоторых каналов в Telegram и криптовалюты в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег в россии, пишет издание.

Напомним

Украина не впервые обращается в FATF с просьбой внести россию в «черный» список. Еще в 2023 году украинский Минфин поднимал этот вопрос. Впрочем, FATF каждый раз отказывала украинской стороне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами