Акции польской Żabka упали ниже цены IPO

В пятницу, 18 октября, на Варшавской фондовой бирже на второй день торгов акции крупнейшей польской торговой сети Żabka Group упали ниже цены первоначального публичного размещения (IPO). Об этом сообщает Bloomberg.

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Акции Żabka упали на 6% и торговались ниже цены IPO в 21,5 злотого ($5,4) за штуку, отставая от индекса WIG20 Польши. Во время дебюта в четверг акции поначалу выросли, но к закрытию пошли вниз.

IPO на сумму 1,6 миллиарда долларов стало самым большим в Варшаве с 2020 года, когда цена была установлена на верхнем пределе объявленного диапазона, и она была превышена по количеству заявок в несколько раз. Дебют акций вызвал большой интерес, ведь он считался проверкой интереса инвесторов, учитывая недавнее затишье на бирже, и были надежды, что это будет способствовать дальнейшим продажам акций.

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«Это может сделать инвесторов более осторожными во время следующих IPO по оценке стоимости», — сказал Себастьян Бучек, основатель компании взаимных фондов Quercus TFI SA.

Żabka Group отказалась комментировать падение стоимости акций. По состоянию на 13:34 в Варшаве акции упали на 3,7%, до 20,7 злотого ($5,2).

С момента дебюта Żabka по состоянию на пятницу днем в Варшаве объем торгов составил около 82 млн. акций. Некоторые инвесторы отметили, что первые несколько дней торгов могут быть не лучшим показателем долгосрочных настроений по акциям.

Напомним

«Минфин» писал, что польская Żabka готовится к IPO.