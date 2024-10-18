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18 октября 2024, 18:04 Читати українською

Рост ВВП Украины за 9 месяцев оценивается на уровне 4,5% — Минэкономики

В сентябре 2024 г. украинская экономика выросла на 3,8% (±1%) по сравнению с августом прошлого года. За девять месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 4,5% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такие данные обнародовало Министерство экономики.

В сентябре 2024 г.
Фото: pmguinfo.dp.ua

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В сентябре наибольший прирост показал сельское хозяйство благодаря раннему сбору поздних культур. Рост также наблюдался в транспорте и строительстве.

«Второй месяц подряд предприятия торговли, промышленности и строительства улучшают оценки своей деятельности на ближайшую перспективу, и одной из ключевых причин этого оптимизма является нормализация ситуации в энергетике», — отметила первый вице-премьер-министр, министер экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, экономический рост за первые девять месяцев 2024 года на уровне 4,5% соответствует обновленному правительственному прогнозу. Рост реального ВВП по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,5%.

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Отмечается, что оживление внутреннего спроса и стабильная работа Украинского морского коридора поддержали положительные тенденции промышленности. Возрастает спрос на продукцию машиностроения (в частности ВПК) и строительные материалы, а также промышленные товары для домохозяйств.

Оживление промышленности положительно отразилось на транспорте — возросли объемы железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. В строительстве увеличились объемы работ благодаря восстановлению критической инфраструктуры и ремонту дорог.

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Во внутренней торговле наблюдался рост оборота благодаря увеличению потребительского спроса и налаживанию поставок товаров.

Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику из-за начала сбора поздних культур, а животноводство растет благодаря стабильному спросу и государственной поддержке.

В то же время дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания и экономическую активность бизнеса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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