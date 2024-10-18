Платформа для подачи отчетности Taxer разъяснила, как ФОПам платить военный сбор

Законопроект № 11416-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения принят во втором чтении. Закон вступит в силу после подписания президентом, что, вероятно, состоится в ближайшие дни. В Taxer объяснили , как ФОПам платить военный сбор.

Отмечается, что с 1 октября ФОП — плательщики единого налога будут обязаны платить военный сбор.

Как это будет происходить

Для ФОП 1−2 групп:

Размер военного сбора составит 10% от минимальной зарплаты по состоянию на январь текущего года (в 2024 году — это 710 грн, в 2025 — 800 грн).

Уплачивать нужно ежемесячно, в те же сроки, что и единый налог. Например, за октябрь необходимо будет уплатить до 20 октября (срок может быть сдвинут в зависимости от даты подписания и опубликования закона).

Отчитываться за военный сбор нужно будет в годовой декларации.

Для ФОП 3 группы:

Размер военного сбора составит 1% дохода.

Сбор рассчитывается от дохода, полученного с 1 октября.

Уплата будет производиться раз в квартал, в те же сроки, что и единый налог. Первый раз нужно будет уплатить вуз до 19 февраля 2025 года.

Отчитываться за военный сбор нужно будет в обычной декларации плательщика единого налога (за четвертый квартал, то есть до 10 февраля 2025 года).

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Есть ли счета для уплаты военного сбора

Уплата военного сбора будет производиться на отдельные специальные счета в Госказначействе, которые в настоящее время еще не открыты.

Подняли ли ставку военного сбора для наемных работников

Ставка военного сбора для наемных работников выросла с 1,5 до 5%.

Ставка военного сбора остается в размере 1,5% для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ДССЗИ для тех, кто выполняет боевые задания.

«Обращаем внимание! Ставка военного сбора по заработной плате работников увеличивается со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября (для установления точной даты, ожидаем официальное разъяснение от налоговиков)», — говорится в сообщении.

Какие штрафы при неуплате военного сбора

Согласно законопроекту № 11416-д, указано: плательщики сбора, несут ответственность за нарушение правил уплаты (перечисления) сумм военного сбора в размерах, установленных настоящим Кодексом за нарушение правил уплаты (перечисления) сумм единого налога для соответствующей группы плательщиков единого налога".

Следовательно, штрафы за нарушение уплаты военного сбора для:

ФОП 1 и 2 групп — в размере 50% от суммы единого налога, которая не уплачена;

ФОП 3 группы:

за неуплату менее 30 дней — штраф 5% от суммы неуплаченного ВС;

за неуплату более 30 дней — штраф 10% от суммы неуплаченного ВС.

В случае умышленной неуплаты военного сбора ответственность будет такой:

первое нарушение: штраф 25% от суммы неуплаченного военного сбора;

повторная задержка уплаты более 90 к. дней: штраф 50% суммы долга.

Напомним

«Минфин» писал, что 15 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента.

Законопроект предусматривает: