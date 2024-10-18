Законопроект № 11416-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения принят во втором чтении. Закон вступит в силу после подписания президентом, что, вероятно, состоится в ближайшие дни. В Taxer объяснили, как ФОПам платить военный сбор.
Платформа для подачи отчетности Taxer разъяснила, как ФОПам платить военный сбор
Отмечается, что с 1 октября ФОП — плательщики единого налога будут обязаны платить военный сбор.
Как это будет происходить
Для ФОП 1−2 групп:
- Размер военного сбора составит 10% от минимальной зарплаты по состоянию на январь текущего года (в 2024 году — это 710 грн, в 2025 — 800 грн).
- Уплачивать нужно ежемесячно, в те же сроки, что и единый налог. Например, за октябрь необходимо будет уплатить до 20 октября (срок может быть сдвинут в зависимости от даты подписания и опубликования закона).
- Отчитываться за военный сбор нужно будет в годовой декларации.
Для ФОП 3 группы:
- Размер военного сбора составит 1% дохода.
- Сбор рассчитывается от дохода, полученного с 1 октября.
- Уплата будет производиться раз в квартал, в те же сроки, что и единый налог. Первый раз нужно будет уплатить вуз до 19 февраля 2025 года.
- Отчитываться за военный сбор нужно будет в обычной декларации плательщика единого налога (за четвертый квартал, то есть до 10 февраля 2025 года).
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Есть ли счета для уплаты военного сбора
Уплата военного сбора будет производиться на отдельные специальные счета в Госказначействе, которые в настоящее время еще не открыты.
Подняли ли ставку военного сбора для наемных работников
Ставка военного сбора для наемных работников выросла с 1,5 до 5%.
Ставка военного сбора остается в размере 1,5% для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ДССЗИ для тех, кто выполняет боевые задания.
«Обращаем внимание! Ставка военного сбора по заработной плате работников увеличивается со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября (для установления точной даты, ожидаем официальное разъяснение от налоговиков)», — говорится в сообщении.
Какие штрафы при неуплате военного сбора
Согласно законопроекту № 11416-д, указано: плательщики сбора, несут ответственность за нарушение правил уплаты (перечисления) сумм военного сбора в размерах, установленных настоящим Кодексом за нарушение правил уплаты (перечисления) сумм единого налога для соответствующей группы плательщиков единого налога".
Следовательно, штрафы за нарушение уплаты военного сбора для:
ФОП 1 и 2 групп — в размере 50% от суммы единого налога, которая не уплачена;
ФОП 3 группы:
- за неуплату менее 30 дней — штраф 5% от суммы неуплаченного ВС;
- за неуплату более 30 дней — штраф 10% от суммы неуплаченного ВС.
В случае умышленной неуплаты военного сбора ответственность будет такой:
- первое нарушение: штраф 25% от суммы неуплаченного военного сбора;
- повторная задержка уплаты более 90 к. дней: штраф 50% суммы долга.
Напомним
«Минфин» писал, что 15 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента.
Законопроект предусматривает:
- увеличение до 5% военного сбора для ФОП и других категорий.
- Авансовые взносы на АЗС.
- 1% на всех форм ФОП 3-й группы.
- 25% прибыли на финучреждения.
- 50% налога на прибыль банков в 2024 году.
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