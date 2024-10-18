Производственные мощности украинской дроновой индустрии в этом году выросли более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование дроновой индустрии Киевской школы экономики и Brave1, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Украина увеличила производство дронов за год в 10 раз
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«После налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новые технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации изготовителей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы, а среди ключевых тенденций — использование компьютерного зрения, роевых технологий, инноваций в навигации и связи.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Только вдумайтесь 4 000 000 дронов.
Это по 4 дрона на каждого русака на фронте.
Но почему-то мы не видим ни многотысячных налетов на россию ни тотального превосходства на поле боя.
Так что где-то нас наё… осталось понять на сколько.
Скорее всего пару нулей лишние.
Ведь тут очень просто манипулировать цифрами. Мощьностей на 4 млн. А выпускает 200 000. Ну вот потому что так.