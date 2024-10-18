Украина увеличила производство дронов за год в 10 раз

Производственные мощности украинской дроновой индустрии в этом году выросли более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование дроновой индустрии Киевской школы экономики и Brave1, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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«После налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новые технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации изготовителей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы, а среди ключевых тенденций — использование компьютерного зрения, роевых технологий, инноваций в навигации и связи.