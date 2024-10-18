Украина получит новый транш по программе Ukraine Facility до конца года — фон дер Ляйен

Следующий транш в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающий выделение Украине до 50 млрд евро на период 2024—2027 годов, будет выделен Киеву до конца этого года. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Мы поможем Украине восстановиться и будем с Украиной на ее пути к членству. Первая межправительственная конференция прошла в июне. Украина сделала огромный шаг вперед, двусторонний процесс скрининга продолжается, и параллельно у нас есть украинский план, который включает важные реформы для этого пути вступления.

И он поддерживается 50 млрд. евро, которые выделяются на основании достижений в реформах. Это 50 млрд евро на четыре года — 2024−2027. Мы видим значительный прогресс и благодаря этому прогрессу мы уже выделили около 12 млрд. евро и ожидаем, что следующий транш будет выделен до конца года. Есть хороший прогресс", — сказала фон дер Ляйен в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Европейского совета.

При этом размер транша она не назвала.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2024 года Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро, гранта — 1,5 млрд евро.

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Украина Facility

В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента: