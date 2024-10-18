Украина получит новый транш по программе Ukraine Facility до конца года — фон дер Ляйен

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 октября 2024, 9:30 Читати українською

Украина получит новый транш по программе Ukraine Facility до конца года — фон дер Ляйен

Следующий транш в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающий выделение Украине до 50 млрд евро на период 2024—2027 годов, будет выделен Киеву до конца этого года. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс-Украина.

Следующий транш в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающий выделение Украине до 50 млрд евро на период 2024—2027 годов, будет выделен Киеву до конца этого года.
Фото: facebook.com/EuropeanCommission

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Мы поможем Украине восстановиться и будем с Украиной на ее пути к членству. Первая межправительственная конференция прошла в июне. Украина сделала огромный шаг вперед, двусторонний процесс скрининга продолжается, и параллельно у нас есть украинский план, который включает важные реформы для этого пути вступления.

И он поддерживается 50 млрд. евро, которые выделяются на основании достижений в реформах. Это 50 млрд евро на четыре года — 2024−2027. Мы видим значительный прогресс и благодаря этому прогрессу мы уже выделили около 12 млрд. евро и ожидаем, что следующий транш будет выделен до конца года. Есть хороший прогресс", — сказала фон дер Ляйен в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Европейского совета.

При этом размер транша она не назвала.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2024 года Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро, гранта — 1,5 млрд евро.

Читайте также: Минэкономики запустило дашборд для отслеживания реализации Плана по программе Ukraine Facility

Украина Facility

В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:

  • прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд. евро, из которых 33 млрд. евро в форме кредитов и 5,27 млрд. евро в форме грантов);
  • специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд. евро);
  • техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 октября 2024, 11:07
#
Слідчі Європейської прокуратури (EPPO) розслідують звинувачення у кримінальних правопорушеннях у зв’язку з переговорами щодо вакцин між президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним директором Pfizer.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Антон Куминов и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами