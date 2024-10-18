17 октября 2024 года инвестиционно-финансовый портал «Минфин» запустил новую услугу «Обмен криптовалют». Он располагается в разделе «Криптовалюта».
Как обменять крипту по лучшему курсу за минуту: «Минфин» запустил новый сервис «Обмен криптовалют»
Теперь на нашем портале можно не только ознакомиться с самыми свежими курсами криптовалют, но и провести выгодный обмен. Размещенные в разделе обменники тщательно проверены и имеют положительную репутацию.
Что предлагает новый раздел:
- Возможность сравнить курсы криптовалют одна к другой, а также к фиатным валютам.
- Возможность обменять криптовалюту онлайн. В разделе есть прямые переходы на сайты криптообменников. Все обменники работают в автоматическом (без присутствия человека)/полуавтоматическом режиме (человек только подтверждает проведение операции).
- Возможность оставить отзыв об опыте работы с обменником и ознакомиться с отзывами пользователей об обмене.
- Информацию о графике работы обменника и социальных сетях.
Источник: Минфин
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