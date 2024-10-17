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17 октября 2024, 18:12 Читати українською

Без посещения ТЦК: в «Дие» запустили рекрутинг в «Армию дронов»

В «Дие» появилась возможность присоединиться к подразделениям БПЛА без посещения ТЦК. Теперь можно подать заявление за несколько кликов, пройти собеседование и подписать контракт. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В «Дие» появилась возможность присоединиться к подразделениям БПЛА без посещения ТЦК.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«После подачи заявления попадете только в то подразделение, которое избрали. Никакого „распределения“ и мобилизации через ТЦК все решаете вы и на базовую военную подготовку идете с уже подписанным контрактом. Пригодность к службе также подтверждаете самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВЛК не нужно», — рассказал Федоров.

По его словам, рекрутинг в «Дие» напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении по фильтрам можно выбрать бригаду или подразделение, в которое хотите попасть, далее можно отправить одно или несколько заявлений.

«Самостоятельно выбираете направление, связанное с БПЛА, — от оператора любого дрона до инженера. Далее рекрутер приглашает вас на собеседование и подразделение подписывает с вами контракт. Это все», — акцентировал Федоров.

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Он отметил, что для сильных подразделений, строящих собственный рекрутинг, услуга в «Дие» — это хорошая возможность эффективно и быстро «забронировать» бойца и провести его к себе через «Дию» без ТЦК и ВЛК.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
TAN72
TAN72
17 октября 2024, 18:16
#
😂😂😂
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