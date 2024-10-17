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17 октября 2024, 17:07 Читати українською

Зеленский пока не подписал закон о повышении налогов. Какие последствия

По состоянию на 17 октября закон о повышении налогов так и не подписан. А завтра для физлиц-«единщиков» по этому закону — последний день для уплаты военного сбора (ВЗ) за октябрь. К тому же, нет разъяснений от ГНС и Минфина относительно новаций и правил применения счетов для уплаты ВЗ «единщиками». Об этом сообщает Дебет-Кредит.

По состоянию на 17 октября закон о повышении налогов так и не подписан.
Фото: AI

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Закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме отдельных норм, которые будут работать с 1 января 2025 года.

Это не касается новой ставки ВЗ в 5%. Увеличение О С начнет действовать со дня вступления в силу закона. Но по состоянию на 17 октября он так и не подписан. Соответственно, он не начнет действовать с 18 октября.

Какие последствия для налогоплательщиков

Во-первых, по состоянию на 17 октября действует только одна ставка ВЗ — 1,5%. То есть при выплате больничных, отпускных и авансов, а также других доходов физлиц следует применять только действующую ставку.

Во-вторых, ВЗ для ФЛП-«единщиков» и юрлиц-«единщиков» ІІІ группы по закону вводится с 1 октября. Нормы, которая предусматривала возможность несвоевременной оплаты ВЗ за октябрь ФЛП, в законе нет.

Соответственно из-за неподписания до 17 октября Закона при уплате ВЗ за октябрь в физлиц-«единщиков» I, II и IV групп после 18 октября (этот день по календарю ГНС является последним днем для уплаты аванса с ЕП и соответственно будет таким и для ВЗ). Что будет за такую несвоевременную оплату, покажет время и действия ГНС.

Относительно счетов для оплаты ВЗ «единщиками»

В настоящее время действует только один общий счет по ВЗ, который используется для уплаты удержанного ВЗ с доходов физлиц и ФЛП на общей системе. Проекта от Минфина о внедрении нового отдельного счета нет. Следовательно, нужно ожидать разъяснений от ГНС и Минфина относительно правил уплаты ВЗ «единщиками».

Уплачивать ли ВС ФЛП на едином налоге до подписания закона

С юридической стороны вопрос, у ФЛП на едином налоге и у всех других налогоплательщиков до вступления в силу Закона не наступает обязанности по новым нормам НКУ. Поэтому основания по уплате нет, к тому же еще раз подчеркнем — отдельный счет для такой уплаты не внедрен.

А направлять средства на существующие счета бессмысленно, поскольку такая уплата будет ошибочной и не зачислится потом в уплату ВЗ.

Напомним

«Минфин» писал, что 15 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента.

Законопроект предусматривает:

  • увеличение до 5% военного сбора для ФЛП и других категорий.
  • Авансовые взносы на АЗС.
  • 1% на всех форм ФЛП 3-й группы.
  • 25% прибыли на финучреждения.
  • 50% налога на прибыль банков в 2024 году.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+8
bonv
bonv
17 октября 2024, 17:33
#
Зеленський підписав закон про реформу митниці. І знову безтолкові реформи…
Основна причина кризи в Україні - це корумпована влада на всіх рівнях. Гірше ж точно не буде ©
+
+8
bonv
bonv
17 октября 2024, 17:33
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності. Скільки буде за підсумками 2024 року?
+
+8
bonv
bonv
17 октября 2024, 17:34
#
Обдирають народ слуги типу народу.
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