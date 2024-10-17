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17 октября 2024, 12:40 Читати українською

Автор «Черного лебедя» предупреждает о рисках краха и «спирали смерти»

Ведущий экономист, эксперт по рискам говорит и автор «Черного лебедя» Нассим Талеб утверждает, что США находятся в одной из самых нестабильных инвестиционных ситуаций за последние десятилетия, и в то время как некоторые участники рынка приветствуют рост цен на акции, он опасается потенциального обвала рынка. О своих страхах по поводу состояния рынка он рассказал в интервью Bloomberg.

Ведущий экономист, эксперт по рискам говорит и автор «Черного лебедя» Нассим Талеб утверждает, что США находятся в одной из самых нестабильных инвестиционных ситуаций за последние десятилетия, и в то время как некоторые участники рынка приветствуют рост цен на акции, он опасается потенциального обвала рынка.
Фото: ecotech.news

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Что говорит Талеб

Окружающая среда, по его словам, отражает предыдущие крахи на рынки, и поэтому сейчас он сосредоточен на подготовке к такому роду событий.

«У нас накапливается много рисков», — заявил советник Universa по инвестициям.

«Я бы сказал, что… я бы больше сосредоточился на том, чтобы застраховаться от возможного обвала рынка, потому что мы сейчас более уязвимы, чем когда-либо за последние 20 лет, если не 30», — добавил он позже.

Талеб указал на ряд рисков, нависших над рынком, несмотря на оптимистичный фон для акций за прошедший год.

Цены на акции выглядят «сумасшедшими», считает он, отметив, что большая часть роста индекса S&P 500 была сосредоточена в небольшом пуле компаний, связанных с искусственным интеллектом.

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Тем не менее неясно, обладают ли эти компании наибольшим потенциалом роста, добавил он, указывая на ротацию наиболее эффективных компаний во время пузыря доткомов.

«Искусственный интеллект станет лучшей инвестицией. Но, возможно, не в этих компаниях», — заявил участник беседы.

Тем временем, по словам Талеба, экономика США находится в «запутанном состоянии» из-за неопределенности в отношении того, не перегреваются ли некоторые секторы.

Мировые экономики также в большей степени зависят друг от друга благодаря усилению глобализации после пандемии. Это означает, что вероятность распространения внешних потрясений выше, подчеркнул экономист, что является еще одним фактором, осложняющим инвестиционную среду.

По мнению Талеба, Запад также имеет больше долгов, «чем мы можем себе позволить», при этом соотношение долга к ВВП в США на конец сентября достигло 124%. Ранее Талеб предсказывал, что, если высокий уровень долга будет сочетаться с внешним шоком, это может привести к «смертельной спирали».

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Тем временем инвесторы выходят из периода, когда преобладали низкие процентные ставки. Многие участники рынка привыкли избегать более «консервативных» активов, и такое отношение к риску может поставить трейдеров в уязвимое положение, предположил эксперт.

«Эти кризисы случаются тогда, когда их меньше всего ожидаешь. И я думаю, что ситуация очень похожа на ту, в которой мы были во время предыдущих кризисов. Вначале люди могут принять некоторые меры предосторожности, но затем они бросают их на ветер… и именно тогда уязвимость становится максимальной», — рассказал Талеб.

По его словам, Universa Investments технически «не видит рынок», поскольку компания использует инвестиционную стратегию, которая не учитывает краткосрочные рыночные прогнозы.

Однако Талеб и другие прогнозисты фирмы неоднократно давали неутешительные прогнозы относительно акций и экономики в краткосрочной перспективе.

Марк Шпицнагель, основатель Universa, ранее в этом году заявил, что он предвидел, что индекс S&P 500 начнет «стремительное ралли», а затем станет свидетелем худшего обвала с 1929 года, отчасти из-за нестабильной ситуации на кредитном рынке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Андрій Йорж
Андрій Йорж
17 октября 2024, 13:11
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Стаття ні про що.
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