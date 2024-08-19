Инвесторы ожидают «мягкой посадки» экономики США — опрос BofA

Подавляющее большинство инвесторов ожидает «мягкой посадки» экономики США, однако опасения, что ведущие мировые ЦБ запаздывают со смягчением денежно-кредитной политики, растут, показал опрос, проведенный Bank of America Corp. (BofA). Об этом пишет Financial Times.

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Ожидания инвесторов

Три из четырех респондентов BofA ожидает, что Федеральной резервной системе удастся добиться снижения темпов инфляции в США до целевого уровня, не спровоцировав рецессии в американской экономике. Это рекордная доля инвесторов, ожидающих «мягкой посадки», в опросах BofA.

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