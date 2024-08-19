Подавляющее большинство инвесторов ожидает «мягкой посадки» экономики США, однако опасения, что ведущие мировые ЦБ запаздывают со смягчением денежно-кредитной политики, растут, показал опрос, проведенный Bank of America Corp. (BofA). Об этом пишет Financial Times.
Инвесторы ожидают «мягкой посадки» экономики США — опрос BofA
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Ожидания инвесторов
Три из четырех респондентов BofA ожидает, что Федеральной резервной системе удастся добиться снижения темпов инфляции в США до целевого уровня, не спровоцировав рецессии в американской экономике. Это рекордная доля инвесторов, ожидающих «мягкой посадки», в опросах BofA.
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«Главным фактором, вызывающим опасения у инвесторов, по-прежнему остается геополитическая ситуация. На втором месте с небольшим отрывом сейчас — возможные ошибки центробанков», — сообщает BofA.
Около 55% участников опроса (максимум с 2008 года) считают нынешние денежно-кредитные условия «слишком жесткими».
Опрос BofA проводился на прошлой неделе.
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